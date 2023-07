A pocos días de la decisiva votación del 19 de julio son muchos los interrogantes abiertos. Eso denunció el FROG tras el Patronato. «Por ahora desconocemos la operación», reconoce a SUPER Carlos Ayats, presidente de la asociación, sobre el plan de viabilidad financiera. El periodista también lamenta que la Fundación sea el único accionista que vaya a decidir y ve una «falta de respeto» a los más de 10.000 accionistas.

Ante las preguntas de Pedro Lizondo, el experto que llevó el FROG a la reunión, las respuestas eran bufidos y argumentos jurídico: «Sensación de que molestan las preguntas. Es increíble que se pongan trabas a conocer el futuro. Parece que haya interés en que sea sólo Dánvila. ¿Por qué?».

Ayats explica que la inyección y la gestión del club van de la mano: «Los gestores ya estarán decididos el día 19». En cuanto a la devolución de esta inversión explica que no recibió respuestas: «No sabemos cómo se devuelve, si en acciones o en dinero. Si la Fundación no tiene dinero tendrá que dar acciones y se venderá el club por quince millones de euros. ¿Vale el Levante quince millones?».

Sobre Boluda, de quien reconoce su «pedigrí levantinista», también está preocupado por sus recientes declaraciones: «Me da la sensación de que está en otra dimensión, sabrá bien dónde inyecta varios millones. Si le preocupa la situación debe vigilar quién va a gestionar el Levante y conocerlo mejor de lo que da la sensación». En cuanto a Quico Catalán, a quien ve más luces que sombras, considera que su salida es buena para él. «Me gustaría que no llevara aparejado un proceso con sospechas. Es importante cómo sale y los pasos para su sustitución», añade.

¿Qué va a pasar? «No lo sé, me preocupa que sea esto o nada sin saber bien qué es esto. Me gustaría que se diera información suficiente a quien quiere lo mejor para el Levante», analiza. El presidente del FROG querría varias alternativas: «Me gustaría que hubiera tres, cuatro o cinco opciones. Hay que conocer el problema, no una versión que nos dan no sé con qué fin».