“Es increíble que el Consejo de Administración del Levante le ponga trabas al máximo accionista para conocer la situación económica real del club, y eso es lo que está sucediendo ahora. Al Patronato de la Fundación se le está pidiendo que decida con una urgencia tan repentina como sospechosa sobre lo que, a la postre, puede ser la venta del club”.

“El Consejo de Administración, que con la connivencia de una Fundación que evidentemente no ha estado a la altura en su obligación fiscalizadora, es el principal culpable del supuesto drama económico actual del club, no está promoviendo un proceso electoral limpio. Con datos económicos que tanto la Fundación como todo el levantinismo, a excepción del Consejo, desconocemos, un consejero -es decir, un responsable directísimo de la actual crisis- está planteando una solución económica que hasta la fecha no es más que una propuesta vaga, inconcreta, y que dice contar con apoyos que no están ni mucho menos claros, como es el caso de Pechuán, máximo accionista al margen de la Fundación”

“De Boluda me preocupa oírle decir que va a invertir millones de euros porque, ‘por lo que le han contado’, el club está para empezar de cero mañana mismo. No creo que el Sr. Boluda haya triunfado empresarialmente sin mirar bien donde invierte. Y en cualquier caso, su propuesta le convertiría en un prestamista más, como Rothschild, CVC o el que se ha buscado recientemente para adelantar el último pago de CVC y poder pagar las nóminas. No le está haciendo ningún favor al Levante con un préstamo por el que se puede quedar el club por un precio muy inferior a lo que vale hoy en día. Los benefactores no existen, y en el mundo del futbol, menos”

“La obligación de la Fundación es dejar de funcionar como una prolongación del actual Consejo y ponerse en su sitio, exigir de una vez que se le ponga al día de una supuesta crisis de liquidez de la que yo tengo serias dudas, que se le explique con absoluta claridad cuál es la realidad económica del club y marcar los tiempos sin ninguna interferencia de un Consejo que está más para callar y agachar la cabeza que para venir ahora de salvador del levantinismo”