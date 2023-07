Pepelu ha publicado en sus redes sociales una carta de despedida dirigida al levantinismo tras hacerse oficial su fichaje por el Valencia. El centrocampista de Dénia asegura que siempre será un aficionado incondicional del Levante y que no ha sido una decisión fácil fichar por el otro equipo de la ciudad.

El futbolista pide "disculpas de corazón" por el dolor provocado a la afición granota, a la que da las gracias el cariño durante su etapa en el club. Por último, extiende el agradecimiento a los trabajadores del club, sus compañeros de vestuario y los cuerpos técnicos con los que ha trabajado desde su etapa en la cantera en el "maravilloso camino" que ha recorrido de Buñol a Orriols.

La carta de despedida de Pepelu

Queridos levantinistas,

No sé ni por dónde empezar, ya que nunca hubiera imaginado esta despedida. Llegué al Levante UD con tan solo 13 años, con la ilusión de un niño que sueña con debutar en la Primera División. Me he esforzado y he luchado para lograrlo, a pesar de las adversidades que se me han presentado en el camino. Todos saben que no ha sido fácil para mí.

El año pasado conseguí hacer realidad mi sueño, el sueño del niño que llegó hace 11 años a la Ciudad Deportiva de Buñol: debutar en LaLiga con la camiseta del Levante UD. No fue una temporada sencilla, pero fue un periodo de madurez y aprendizaje en el que pude darme cuenta de muchas cosas. Después de todo lo vivido, decidí continuar, aunque significase jugar en Segunda División, y dar lo mejor de mí para llevar al Levante UD de vuelta a donde se merece, a la Primera División.

Hoy, nuestros caminos se separan. Quiero dejar claro que esta decisión no ha sido fácil para mí. Siempre seré un aficionado incondicional del Levante UD.

Afición, estaré eternamente agradecido por todo el cariño que me habéis brindado a lo largo de todos estos años. Nunca olvidaré la sensación de jugar en el Ciutat. Sois lo más importante del Levante UD.

Deseo que entendáis que mi decisión no disminuye mi compromiso y gratitud hacia vosotros, pero al mismo tiempo, asumo el dolor que puede provocaros y por ello pido disculpas de corazón a todos los levantinistas que se sientan así.

No quiero olvidarme de cada una de las personas que trabajan en el club, empezando por Buñol: aquellos que me arroparon en la residencia, los que facilitan nuestro día a día y cuidan de las instalaciones, y los de la cafetería. También quiero mencionar a toda la gente que trabaja en el estadio, sabéis el aprecio que os tengo, lo que hemos vivido juntos y lo que significáis para mí.

Por último, quiero dar las gracias a todas las personas con las que he compartido vestuario, porque muchos de ellos no solo han sido compañeros, sino también amigos. También agradezco a todos los cuerpos técnicos con los que he trabajado, especialmente a los de la Cantera, quienes me han enseñado los valores del club y me han ayudado a crecer tanto personal como futbolísticamente. A todos vosotros, GRACIAS por haberme acompañado en este maravilloso camino.

Nos vemos pronto.