El Levante UD no vive una realidad económica precisamente boyante. El no ascenso, además del evidente varapalo deportivo, supuso un significativo golpe también en el apartado económico.

El club granota sabe que está obligado a vender para ganar liquidez y no cerrar el que sería el tercer ejercicio consecutivo (tras 2020/21 y 2021/2022) con pérdidas. Sin embargo, desde LaLiga se transmite tranquilidad absoluta. Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, ha atendido a SUPER y ha transmitido las claves de la economía granota.

¿Cuál es la situación económica actual del Levante respecto a su deuda?

"El Levante, la deduda que tiene neta, a 30 de unio de 2023 estará en torno a una cifra igual al 30 de junio de 2022. El balance estará en torno a los 60 millones Más el fondo de CVC"

"Al no haber ascendido, tiene que hacer frente a la deuda que la tiene en plazos asimilables y aceptables. Al estar en Segunda tienes que revolver la deuda. En nuestro informe mostramos la situación general y hacemos el cálculo de aquí al 30 de junio de 2024 cuánto dinero necesita el club, y necesita 30 millones de euros menos todo lo que vaya vendiendo"

"Ya ha hecho la venta de Pepelu y alguna cosa más. Lo bueno que tiene el club es que hay grupos, personas dispuestas a poner dinero en el club. Hay solución. Y hay que tomarla en unos plazos que no se pueden demorar. Solución hay. Vamos a analizar alternativas que quieren inyectar dinero en el club. La deuda es la misma que la del año pasado y déficit es durante toda la temporada. El club está al día con la Agencia Tributaria. Ya tiene fondos para ir pagando las nóminas a los jugadores y ahora tiene más tranquilidad para analizar las distintas alternativas para sostener el capital y que el club cumpla con sus obligaciones. Ahora se está viendo qué solución se coge, pero hay solución. 35 millones menos lo que vendas hasta junio del 24. El club ahora decide la mejor alternativa".

¿Por qué se ha llegado hasta aquí?

"Ha habido dos temporadas de covid y el futbol español ha perdido mil millones de euros, ha habido un descenso y no se ha ascendido. El mercado de compraventa se ha ido al traste, habrá que tener en cuenta eso para juzgar a los gestores que yo no digo que sean ni buenos ni malos. Pero insisto, en 3, 4, ó 5 semanas estará la solución tomada".

¿Peligra que no haya solución?

"Hay unos señores que ya han ofrecido 15 millones de euros. Con esa solución está resuelto en un 85/90 por ciento el problema hasta junio de 2024. Si hay unos señores que comunican que están dispuestos a poner 15 millones, es porque los van a poner. Solución hay"

Informaciones de un descenso administrativo

"Si cualquier equipo no puede pagar a la agencia tributaria, por supuesto se abre un expediente. Cuando se ha dicho lo del descenso, ¿alguien ha dicho que hay solución? que es lo que se está valorando ahora. Ya han hablado Boluda y Danvila. Aquí el tema es qué solución mejor adopta el club, porque solución hay. Lo único es que esto no se puede demorar. El siete/ocho de agosto esto tiene que estar resuelto"

La deuda parte de 35 millones, tras la venta de Pepelu y la inversión de 15 millones, ¿qué pasa con el resto?

"Inicialmentemetes 15 millones y tienes tiempo para reestructurarte y pensar qué hacer. Si no se asciende jamás, pues tendrás una temporada para pensar, si no hay más soluciones pues habrá que poner más dinero los que ya han puesto. En el Zaragoza pusieron inicialmente 10 ó 12 millones, ha pasado un año y han puesto más porque no han ascendido. Lo más importante es que hay alguien dispuesto a poner dinero. Ahora están viendo si hay mejores. Van a tener aire durante una temporada"