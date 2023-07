El futuro de Enric Franquesa parece estar en el aire, y su continuidad en el Levante UD no está asegurada, teniendo en cuenta el "overbooking" que hay en esa posición. Actualmente, el club granota tiene blindado el lateral izquierdo, con Álex Muñoz y Marcelo Saracchi. Por el contrario, la posición más descubierta y débil del es el lateral derecho, contanto solamente con el joven Marc Pubill tras la salida de Son al Ludogorets la semana pasada.

La temporada pasada el lateral catalán tuvo que salir cedido al Leganés precisamente por la competencia que había en club tras no disputar apenas minutos. Este año parece que se repetirá la misma fórmula que en enero de 2023, con la salida del defensa en forma de cesión hasta final de temporada. Esto ha incrementado el interés del club madrileño por el jugador, hasta el punto de replantearse repetir la misma operación que el año pasado, para reforzar una posición huérfana, únicamente con Josema al mando. Por ello, Txema Indias, director deportivo del club, ya se habría puesto en contacto con el futbolista tras hace dos días admitir que debían apuntalar esa posición con un lateral de nivel. "Debemos traer un lateral izquierdo". "Josema te da la opción de jugar de lateral y central, pero esa posición ya el año pasado desde el inicio nos costó". "Hay que traer un lateral zurdo de calidad".

El jugador nacido Sant Cugat del Vallés tiene contrato con el conjunto granota hasta junio de 2025, sin embargo, el español no entraría en los planes de Javi Calleja, que estaría dispuesto a desprenderse del lateral, como ya hizo con Son. Su rendimiento en el Levante UD no ha sido el esperado de un futbolista que venía de ser una pieza fundamental en el Girona, lo que le ha llevado a disputar muy pocos encuentros, no estar a la altura y salir cedido al equipo de Butarque en la segunda vuelta de la temporada pasada.

Rendimiento venido a menos

Su nivel y su estado de forma estos últimos años ha sido como una "montaña rusa", muy irregular. Franquesa ha ido de "más a menos", empezando con muy buenas sensaciones la temporada 2020-2021 con el Girona en Segunda División, con el que jugó 31 partidos oficiales de 46 posibles, siendo titular en 25 ocasiones y disputando 2203 minutos. Además contribuyó a la capacidad goleadora del club, llegó a anotar 4 goles y asistir en una ocasión.

A partir de ahí, sus números han ido cuesta abajo y muy por debajo de su nivel. Con el Levante UD, en la temporada 2020-2021 en Primera División, solamente llegó a disputar 16 partidos de 38, 6 como titular, es decir, tan solo 616 minutos. Asimismo, no anotó ni asistió en ninguna ocasión en la que tuvo oportunidad de jugar. Todo ello, y su ausente tramo en la primera vuelta de la temporada, le llevó a salir cedido en busca de minutos al Leganés.

Con el club pepinero sus estadísticas han mejorado teniendo en cuenta que llegó en el mercado invernal y no tuvo mucho tiempo para adaptarse. En esos escasos cinco meses, jugó 10 partidos como titular, de los 13 posibles que jugó en total, es decir, 923 minutos, una media del 71 % de los encuentros. Son cifras mejoradas con respecto a anteriores temporadas, llegando a ganarse incluso el puesto como titular indiscutible en muchas ocasiones. Este progreso del lateral catalán le ha llevado al Leganés a volverle a transmitir su plena confianza y reactivar su interés, dándole una nueva oportunidad en forma de préstamo a volver a jugar en Butarque. Actualmente tiene un valor de mercado de 800 mil euros.

La "opción" Jonathan Silva sigue en pie

Indias también aseguró que uno de los principales nombre para "blindar" el lateral izquierdo es Silva, actualmente jugador del Getafe y con contrato hasta 2025. El jugador, de 29 años, ya tiene una dilatada experiencia en Primera y Segunda División, pasando por grandes equipos como el Getafe, Granada y también en ligas extranjeras, con el Sporting de Lisboa, la Roma...

En Butarque consideran que Silva es el jugador perfecto para ocupar esa posición, por ser un jugador contrastado y con experiencia en el fúbtol profesional. Además su pasado en Primera División en el Leganés, también es un gran precedente a tener en cuenta de cara a su llegada, siendo un jugador de "la casa". No descartan la vuelta del defensa a tierras madrileñas, lo que sería un "refuerzo de lujo" para la Liga Smartbank.

El futuro del lateral argentino está en el aire, el jugador están entrenando individualmente apartado del resto del equipo a la espera de resolver su futuro. Sin embargo, el club madrileño aún no ha hecho ninguna oferta por él, y si no se dan prisa, los azulones le buscarán un club pronto, dado que Bordalás no cuenta con el jugador para la próxima temporada.