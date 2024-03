Roger Brugué abandera la reacción

El ascenso a Primera requiere el máximo rendimiento e implicación de todos y cada uno de los integrantes de la plantilla de Felipe Miñambres. Independientemente del encuentro y de la situación. «No me importan tanto los nombres como la actitud o cómo jueguen. Son nombres diferentes a los que iban a jugar ese día. Lo que me importa es su rendimiento y su implicación. Si estamos cerca de eso, estamos cerca de irnos a casa contentos con el rendimiento. No me preocupan los nombres, sino como salgamos a disputar el partido», aseguró el astorgano en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Andorra. El discurso del técnico caló en el vestuario, y Roger Brugué, tal y como reflejan sus últimas actuaciones, se lo ha tomado a pecho.

El jugador catalán se postula como un recurso de alta relevancia en el intento del Levante en escalar hacia la zona noble de la clasificación. Su regreso a la titularidad, de la mano de Felipe Miñambres, le devuelve el crédito y la importancia que le arrebató Javi Calleja este curso. De hecho, ya lleva los mismos partidos arrancando desde el once inicial con su director deportivo que con su exentrenador. No obstante, después de descansar ante el Andorra, el ‘7’ anotó un tanto frente al Burgos y consagró la apuesta de un Felipe Miñambres que es consciente de todo el potencial que atesora. «Brugué es un jugador que quiere lograr cosas e ir hacia delante. Está aprovechando las oportunidades. Estaba metido en el partido, estaba con ganas de hacer las cosas bien. Vamos uniendo a todos a la causa, es una causa de todos, no solo de los titulares», dijo Felipe tras el partido contra el Sporting y después de que Brugué hiciese un partido sobresaliente tanto en defensa como en ataque.

Mientras el levantinismo no da crédito a cómo un jugador de sus características ha sido tan desaprovechado hasta que hubo un cambio de dirección en el banquillo, Brugué se encuentra en plenas condiciones de ir con todo a por el ascenso a Primera División. Además de estar cien por cien comprometido con la causa cuando su cantidad de minutos fue escasa, su ilusión, inalterable también durante su ostracismo, por subir a la máxima categoría del fútbol español es mayor. De hecho, por su cabeza nunca pasó la posibilidad de marcharse del Levante durante el último mercado de invierno a pesar de la falta de protagonismo. A Roger Brugué le faltan once jornadas para cumplir con su sueño de ascender a la élite del fútbol español. Sin embargo, si rinde como hasta la fecha, estará cerca de conseguirlo.