Cruce de dinámicas en el derbi autonómico

Este fin de semana en Orriols habrá mucho más que un derbi autonómico. Pasará para el Levante UD uno de sus últimos trenes para ‘amarrar’ la posibilidad de llegar al tramo final de temporada con opciones de luchar por el ascenso directo, porque a pesar de la brecha de nueve posiciones en la tabla, en caso de ganar se pondría a solo seis puntos del combinado ilicitano. Y lo hará en un partido que representa un absoluto choque de dinámicas y de maneras de afrontar los diferentes tramos de la temporada. El Elche está en su mejor momento del curso a pesar de que tuvo sus puntos bajos en los que se asomó incluso a la zona de descenso, pero ha sabido aprovechar a la perfección las estrecheces clasificatorias de la Segunda División para asaltar la parte alta con una gran racha de resultados y de juego a las órdenes de Sebastián Beccacece, al que ficharon ya en Primera División para que preparase el regreso y al que mantuvieron incluso en el momento más delicado del curso.

El Elche llega al choque más reforzado que nunca después de conseguir cuatro victorias de manera consecutiva con buenas sensaciones, algo que no conseguía desde 2017 cuando estaba en la desaparecida Segunda ‘B’. La idea de juego de Beccacece está más asentada que nunca y a once partidos para el final de la temporada regular está muy bien posicionado para pugnar por el ascenso directo, una situación que da la razón a su entrenador que con el equipo noveno y después de no poder ganar al Real Valladolid en enero, dijo que el equipo estaba en la senda y que solo les estaba faltando el gol: «Matías (Dituro) estuvo más para jugar que para parar. Cuando pasa eso, hay que hacer goles y nos queda buena sensación ante un gran rival y un gran entrenador. Lo hicimos todo para estar tranquilos de que este es el camino para seguir», decía el preparador argentino. Con la mejoría del equipo en esta faceta se consumó el despegue.

Esta situación contrasta y mucho con la de un Levante abonado a los empates y con muchas dificultades para encontrar una versión con la que se identifique al cien por cien dentro de los partidos. Ni siquiera con el cambio de entrenador ha dado de momento ese giro a su situación y aunque el puntaje de la categoría le permite meterse en la pomada con una sola victoria, lo cierto es que la dinámica de solamente dos triunfos en los últimos diez partidos no invita demasiado al optimismo. El discurso de Miñambres, no obstante, ha calado en el vestuario y a pesar de no vencer en El Plantío, la expectativa es que el equipo ‘se apunte’ a la pelea final por el ascenso con jugadores ‘recuperados’ para la causa como Roger Brugué y tratando de dar ese paso que le lleve a traducir muchos de los empates (lleva 14, más que ningún otro equipo de la categoría) en triunfos.

Viaje al Ciutat

El Elche anunció que dará prioridad en la venta de las entradas para el partido de la próxima jornada ante el Levante a aquellos aficionados que ya estuvieron presentes en las dos últimas salidas del equipo a Cartagena y Vila-real. Hay disponibles un total de 405 localidades que se venderán a un precio de 15 euros cada una de ellas.