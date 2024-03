Con el espíritu de aquella noche en Orriols

Después de sumar dos empates insuficientes, que convirtieron el triunfo ante el Sporting de Gijón en tres puntos casi intrascendentes, el Levante se reencuentra con el Ciutat de València consciente de que no puede desaprovechar más oportunidades en su escalada hacia el ascenso a Primera División. Las jornadas pasan y los de Felipe Miñambres siguen distanciados de los puestos que dan el privilegio de pelear por subir a la élite del fútbol español, por lo que cada unidad que esté en juego hasta que finalice la competición será clave dentro de las aspiraciones del conjunto procedente de Orriols.

Su intento de recuperar un lugar entre los seis primeros ha de ser independiente al adversario que tenga enfrente, sin tener en cuenta ni sus puntos ni su lugar en la clasificación. No obstante, debido a rendimiento y estado de forma actual, el Elche será un auténtico hueso duro de roer. Sus cuatro victorias consecutivas le han catapultado a la segunda posición y sus sensaciones provocan que al coliseo de Orriols lleguen en dinámica ascendente. Sin embargo, no será la primera vez que los futbolistas del Martínez Valero lleguen al Ciutat de València enrachados.

En su última visita, correspondiente a la temporada 21/22, el equipo franjiverde aterrizó en el estadio del Levante con cuatro victorias, dos empates (uno de ellos en el Santiago Bernabéu) y una derrota. Su encuentro ante los granotas se postuló como un momento idóneo para seguir sumando, ya que su rival ocupaba la última plaza y se situaba a la desesperanzadora distancia nueve puntos con la permanencia. No obstante, el cuadro levantinista no se dejó llevar por su situación, tiró de orgullo y cosechó una victoria tan contundente como revitalizante (3-0), que dio pie a creer en un milagro que, pese a su elevada dificultad, estuvo vivo hasta la antepenúltima jornada. Pese a ello, Orriols, al finalizar el partido, no dudó en transmitir sus emociones después de esos tres puntos: «Sí se puede», entonaron las gradas del Ciutat. Morales, Jorge De Frutos y Gonzalo Melero fueron los goleadores.

El Levante 21/22 celebra el segundo gol del Levante contra el Elche, en un partido donde los granotas vencieron 3-0. / F. CALABUIG

Dos años después de aquella noche, el Levante recibe al Elche teniéndolo a la misma distancia (9) que estaba de la permanencia en 2022 cuando jugaron contra ellos. La segunda plaza que ocupan los ilicitanos es un lugar paradisíaco en Orriols. Y más, en una Segunda División donde cada vez son más los opositores a una de las tres vacantes para estar en la élite el próximo curso liguero. No en vano, mientras el playoff se mantiene a cinco unidades de diferencia, los de Felipe Miñambres afrontan el que será un partido difícil, pero donde sumar de tres es obligatorio para continuar en la pomada de los que sueñan con competir en Primera División.