Vídeo | El golazo de Dela que dará la vuelta al mundo

Se acercaba el final en el Ciutat y, tras una segunda parte pobre del cuadro granota, apareció la magia de Dela para que los tres puntos se quedaran en casa. El defensor, con un latigazo desde la frontal, fue el autor del 2-1 con el que los granotas se impusieron al Real Zaragoza y que permite al equipo de Felipe Miñambres seguir soñando por la pelea de la promoción.

"He recibido el balón, he visto que tenía dos tres metros y no me lo he pensado", aseguró el futbolista, feliz tras el triunfo sobre la bocina de su equipo en Orriols. El equipo sabía que se jugaba mucho y pese a no jugar de manera brillante sumó los tres puntos, el gran premio a un partido que empezó de manera inmejorable con el tempranero gol de Brugué, en el minuto 2. Fueron a menos los granotas y el cuadro maño se creció, pero la solidez defensiva de los locales de nuevo fue determinante.

"Era un partido muy importante para nosotros. Si te imaginas un partido mejor que este, imposible", manifestó en los micrófonos de LaLiga el jugador al terminar el encuentro. Es momento de soñar. La afición levantinista vuelve, de nuevo a creer en que "sí se puede". La promoción se queda con el pinchazo del resto de equipos a dos puntos y Dela lo tiene claro: "Que confíen, que el equipo se lo va a dejar todo, vamos a trabajar y a luchar por ellos y ojalá consigamos el objetivo".