La portería será una ecuación a resolver a final de temporada

El sueño de ascender a Primera División ha cobrado vida en el Levante después de sus tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, endulzados con un empate y dos victorias, ambas conseguidas desde la épica. El combinado de Felipe Miñambres tiene el playoff a dos puntos y el tramo final de curso marcará las aspiraciones de un grupo de futbolistas que vive con la ilusión de competir en la élite con la zamarra levantinista. Los próximos meses, y el rendimiento que está mostrando hasta la fecha, provoca que todos los esfuerzos estén centrados en lograr el sueño de subir a Primera División, pero la planificación deportiva empieza a sobrevolar por los alrededores del barrio de Orriols.

Felipe Miñambres reconoció, en una entrevista con Superdeporte, que no le preocupaba excesivamente la plantilla de la temporada que viene ya que la gran mayoría tendría contrato durante la 2024/25, pero la demarcación de portero tiene cuatro asuntos a resolver en las próximas fechas. Sobre el papel, Andrés Fernández, Joan Femenías, Alfonso Pastor y Pablo Cuñat, rival el próximo sábado al estar en el Amorebieta en calidad de cedido, terminan contrato a final de temporada, pero cada uno tiene su particular contexto. El club tiene poder de decisión en los cuatro, pero, con vistas a la temporada que viene, tendrá que decidir con qué piezas quiere contar y si tiene la intención de mantener la figura del tercer portero.

Entre los que ocupan la portería del Ciutat de València resalta la figura de Andrés Fernández. El ‘13’, fijo bajo palos desde la sexta jornada de LaLiga, finaliza contrato el próximo 30 de junio, pero el murciano está dando argumentos para seguir parando como granota una temporada más. Tal y como informó Deportes COPE Valencia, Andrés, de subir a Primera, ampliará su contrato de manera automática después de cumplir con la cláusula estipulada en su contrato de partidos jugados. De no conseguirlo, el club decidirá si seguir contando con sus servicios o prescindir de ellos. Pese a ello, Andrés Fernández está opositando a su permanencia en Orriols a pesar de sus 37 años a base de grandes paradas y majestuosas actuaciones.

A falta de poco menos de tres meses para llegar al 30 de junio, Joan Femenías finalizará su estancia en el Levante dos años después de llegar al Ciutat de València en 2022. El club no le ha presentado oferta de renovación y todo hace indicar que no seguirá en el Levante, mientras la dirección directiva mantiene la postura de extender la relación contractual de Alfonso Pastor haciéndole ficha de primer equipo. No obstante, desde que firmó en invierno, no ha tenido ni un minuto con el equipo, aunque sí se encuentra en dinámica con el combinado de Felipe Miñambres.

Más hecho

El partido ante el Amorebieta supondrá el reencuentro con Pablo Cuñat. El canterano llega al Ciutat aprovechando su cesión con creces. A lo largo de sus 26 partidos, es el octavo portero con más paradas de la competición (80) y sus grandes actuaciones le han convertido en seleccionable con la sub21, subiendo su valor en medio millón desde que se marchó al País Vasco. Acaba contrato en dos meses, pero el club ha activado ya su renovación hasta 2026. No obstante, tras convertirse en un gran activo deportivo lejos de Orriols, el club decidirá su obtener rendimiento económico o priorizar lo deportivo.