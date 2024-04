"No nos molesta que digan que Alba Redondo se va al Real Madrid"

El entrenador del Levante Femenino, José Luis Sánchez Vera, aseguró que a su equipo ni le molesta ni le distrae que, en la semana en la que se miden al Real Madrid, se haya publicado que su jugadora Alba Redondo fichará por el club del Santiago Bernabéu.

«Cada uno puede escribir y poner lo que quiera. Hoy hemos entrenado y ni he caído en decirle algo a Alba, no es algo que esté en el día a día. No tengo palabra de Alba, y nos une una estrecha relación, que se vaya al Real Madrid», contó este jueves en la rueda de prensa previa al partido de este sábado (12 horas).

Según adelantó la Cadena SER, la futbolista manchega, campeona del mundo y de la Liga de Naciones, nominada al Balón de Oro y pichichi de la pasada Liga F, fichará por el Real Madrid. «Es una parte de nuestra profesión, dentro de dos días juegas contra el Real Madrid y sale. A lo mejor vosotros sabéis má», deslizó a los periodistas. «Hace dos días también leía que se iba al Barcelona. Uno acertará seguro. No me molesta para nada», zanjó Sánchez Vera, que también habló sobre su futuro lejos de Orriols.

El técnico madrileño ya ha contado que no seguirá en el club y explicó que tiene dos o tres posibles proyectos pero que aún no ha decidido. «Me tiene que convencer y llenar», apuntó. «No hay nada firmado por el momento. Me apetece seguir estando en un club como he estado aquí, que me llene, que me haga ir a trabajar feliz y que sea un proceso y un proyecto de un club que quiera intentar ganar. Cuando sintamos eso, ese será el sitio», aseguró. «He leído que me voy al Sevilla, a la Real, al Atleti, al Real Madrid, a la Juve... todos los equipos que van a cambiar de entrenador».