Sin ingresos por Marc Pubill este verano

Perder la final del playoff de ascenso a Primera obligó al Levante, por necesidades económicas, a desprenderse de una serie de futbolistas que dolieron en el corazón del levantinismo. Marc Pubill, quien encandiló a la parroquia del Ciutat de València, fue uno de los que hizo las maletas con tal de aportar beneficios en las arcas de un club herido financieramente. hasta el punto de que priorizó la oferta del Almería al ser la que más cantidad aportaba en Orriols.

El descenso a Segunda División de los andaluces, casi un año después de su salida, frustró la moral del futbolista, pero, a pesar de su desenlance en su vuelta a la élite, no solo sigue estando bien valorado, sino que aumenta el número de intereses procedentes de la máxima categoría y del extranjero. Los indálicos, aunque tengan que reestructurar su equipo para adaptarse a la división de plata, no tienen la intención, tal y como pudo saber SUPER, de vender al ‘18’, por lo que el Levante, que se llevaría el 25 por cien de un hipotético traspaso, no ‘rascaría’ dinero en el presente verano.

El club levantinista tiene la obligación de obtener 4 millones de beneficio antes del 30 de junio con tal de no presentar pérdidas en el presente ejercicio económico. Sin embargo, deberá encontrar otras fórmulas sin contar con Marc Pubill. El plan de conjunto actualmente entrenado por Pepe Mel es el de ceder al canterano levantinista para revalorizarlo en el mercado, consciente de que tiene un gran valor deportivo y económico y de que se trata de uno de los laterales del futuro en el panorama nacional.

Atentos a los servicios del lateral, se encuentran, tal y como pudo saber Superdeporte, Las Palmas, Betis y Girona. Por otro lado, el diario Record de Portugal apuntó tres conjuntos del extranjero: Benfica, Inter y Milan. Las características y el talento de Marc Pubill, pese al descenso, no pasan desapercibidos.