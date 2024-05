Tres puntos para no desistir en la lucha europea

El Levante Femenino no quiere desaprovechar su oportunidad de volver a vivir la experiencia de jugar contra los mejores equipos de Europa. El equipo levantinista, por mucho que sepa que entrar en la tercera plaza no depende de sus pretensiones, no negociará esfuerzos hasta el final después de que el Atlético de Madrid le haya arrebatado su sitio de privilegio. Le pueden salir mejor o peor las cosas, pero el Levante, tras conseguir una épica remontada contra la Real Sociedad, sigue metido en la pomada, pisándole los talones a las colchoneras, quienes están a un solo punto de diferencia, y con la seguridad de que tendrán su oportunidad de volver a asaltar la Champions.

No en vano, el Levante Femenino, que cuenta con jugadoras diferenciales como Alba Redondo, logró sumar de tres gracias a la aportación de la atacante manchega. La ‘10’, entrando en el minuto 65’, anotó un doblete cuando su equipo iba por debajo en el luminoso. La Real Sociedad, mediante los tantos de Vanegas y Jensen, le dio la vuelta al tanto inicial de Érika a los diez del inicio. María Méndez, con un testarazo imparable para Lete, empató la contienda en el tiempo de descuento de la primera parte, pero a las visitantes les dio tiempo a ponerse por delante antes del descanso, otra vez, con Jensen superando a Tarazona.

Asociándose y entrando en el campo junto a Daniela Arques, al igual que cazando sus asistencias para introducirlas en el fondo de las mallas, Alba Redondo empató el encuentro tras recibir un centro de la ‘14’, girarse y poner el 3-3 con un preciso lanzamiento. Y, a falta de poco menos de diez minutos para la finalización del choque, y nuevamente recibiendo un envío desde la derecha de Arques, desató la locura entre los aficionados presentes en la Ciudad Deportiva de Buñol. Tres puntos vitales para seguir en la lucha y, sobre todo, seguir creyendo.