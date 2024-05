La reconversión de José Luis Mendilibar

El destino ha decidido que la segunda final europea de José Luis Mendilibar coincida con el décimo aniversario del anuncio que lo confirmó como entrenador del Levante. El 29 de mayo de 2014, tras la salida de Joaquín Caparrós, el técnico de Zaldibar asumió los mandos del banquillo del Ciutat de València con la intención de mantener los grandes resultados de las temporadas anteriores, pero los cinco puntos sumados en ocho partidos, contemplando solo una victoria, fulminaron al preparador vasco de sus funciones en el Levante.

El 0-5 en Orriols contra el Madrid fue la gota que colmó la paciencia de los dirigentes. "No tenía la sensación de que podía haber sido el partido del Real Madrid el último. Estaba seguro de que podía sacarlo adelante", manifestó en la rueda de prensa de su despedida. Sin embargo, dejó unas palabras en su última rueda de prensa que dieron a entender que su filosofía no cuajó en el vestuario. No hemos jugado bien, las sensaciones no han sido buenas. Seguro que nosotros hemos hecho cosas mal, a algunos los jugadores les ha costado entender la forma de explicarme o ver el fútbol”, dijo.

Diez años después de ser anunciado como entrenador del Levante, José Luis Mendilibar jugará su segunda final europea tras conquistar la Europa League con el Sevilla la temporada pasada. Pese a su abrupta salida de Orriols, el vasco recaló, por segunda vez en su trayectoria, en el Eibar e hizo historia en Ipurúa, dirigiendo a los armeros desde 2015 cuajando grandes temporadas, pero sin evitar el descenso a Segunda en mayo de 2021.

Medio año después, cogió el Alavés con la finalidad de encontrar una reacción que no consiguió, siendo cesado en abril de 2022. No obstante, en abril de 2023, no solo logró salvar al Sevilla, sino que conquistó la Europa League. Ahora, quiere alzar el primer título europeo de Olympiacos justo diez años después de su fichaje por el Levante.