Pedro López: "Debemos tener los pies en el suelo y salvar la categoría"

El Levante 18-19 ha dado esta mañana sus primeros pasos. La mitad del plantel granota se ha sometido a las pertinentes pruebas médicas previas al inicio de la pretemporada que será el próximo lunes en la Ciudad Deportiva de Buñol.

Uno de los hombres con más experiencia en el equipo, como es el capitán Pedro López, ha recalcado una de las claves para firmar un buen año. "Debemos de intentar ser más regulares y no caer en el desánimo tras un mal resultado. No tenemos que ponernos nerviosos. El año pasado nos equivocamos en eso. Esta temporada no puede pasar", ha afirmado.

El objetivo para el de Torrent está muy definido. "El objetivo es el de siempre: tener los pies en el suelo e intentar salvar la categoría. A poder ser sin sufrir tanto como el año pasado. Hay que ser humildes y después veremos qué pasa", ha señalado.

Hay que recordar que Pedro López renovó su contrato por una campaña más, hecho que el lateral de Torrent ha querido agradecer al club. "Para mí, es un orgullo seguir un año más aquí y ver la evolución del club desde dentro. Me alegra que el club siga creciendo y siga en Primera División", ha indicado.

Pedro López ha estado en la revisión médica junto a sus compañeros Iván López, Toño, Postigo, Roger, Jason, Morales, Ivi, Koke Vegas, Rochina, Rául Fernández, Verza, Espinosa, Rubén García y Pepelu. Mañana viernes será el turno para el resto a excepción de Jefferson Lerma, Boateng y Shaq que se incorporarán más tarde al estar concentrados con sus selecciones como ha sido el caso de Lerma o Boateng o la disputa de la fase de ascenso a la Segunda División B en la situación del estadounidense.