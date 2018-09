Paco López responde a Marcelino

El entrenador del Levante UD sacó la cara por los suyos ante la declaración de Marcelino en la que el asturiano dijo que su equipo mereció la victoria por ocasiones y sensaciones en el partido que se vivió en el Ciutat de València. "Nosotros hemos tirado a puerto 13 veces, por las 18 de Valencia CF. El Levante ha centrado al área un total de 30 veces por las 21 del Valencia. Y en ocasiones claras creo que las hemos tenido similares. Hay que tener en cuenta que hemos jugado los últimos veinte minutos con uno menos, pero entiendo a Marcelino. Los entrenadores solemos tener una objetividad relativa respecto a nuestro equipo", contestó el preparador granota. No obstante, el de Silla también quis poner en valor que "delante teníamos a un equipo de Champions League, se pueden analizar los datos pero el trabajo que hemos hecho hoy tiene mucho mérito".

¿Qué opinión tiene del ambiente que se ha vivido hoy en el Ciutat de València?

Primero quiero poner en valor a los árbitros porque también les afecta el calor. Hay que sentirse orgullosos de la afición que tenemos porque ha estado de matricula de honor. Es importante mantener la comunión que tenemos, están orgullosos y eso lo sentimos. Me hace sentir orgullo de ser granota. Mi más sincera felicitación.

Ha demostrado valentía a pesar de estar con uno menos.

No vamos a cambiar un ápice nuestro estilo de juego. Hay que ser valiente aunque eso signifique que nos generen contraataques. Nuestra idea es esa, corremos riesgos así. Hemos mantenido dos delanteros sobre el campo ante un rival de Champions, es para quitarse el sombrero.

¿Qué opina de los errores defensivos de hoy de Coke?

No individualizo, cualquiera puede fallar. Esto es un juego colectivo con o sin balón. Es obvio que cometeremos fallos, cuando no sea uno será otro. La idea es tratar de hacer los mínimos errores posibles pero esto es fútbol.

¿Cree que fue penalti?

Estaba lejos y no la he visto por la televisión. No quiero tirar de tópico pero no voy a hablar de los árbitros, tenemos un gran nivel en España.

¿Porqué pone a Bardhi por el centro?

Podíamos haber puesto a Doukhouré que aporta más músculo pero queríamos ganar el partido. SI hubiéramos mantenido la renta podría haber sido así, pero nunca se sabe. Tiene mucho valor ponerse por delante en dos ocasiones ante un Valencia. Vamos a intentar vencer en todos los partidos pero siempre manteniendo el orden y la estructura. Sus acciones técnicas eran difíciles de contrarrestar y las veces que hemos centrado al área indican que hemos llegado a zona de peligro.

Dos goles de Roger, ¿está contento con él?

Demuestra una vez más porque está aquí. El club apuesta por él y la idea es que cada jugador aporte desde su rol. Ahora con Mayoral hay más competencia en el equipo y eso es bueno para nosotros porque nos hará más fuertes y mejores en el rendimiento colectivo.

Cuatro puntos en un inicio del campeonato ante rivales, en teoría, con otras aspiraciones.

La idea es que podemos perder batallas pero la guerra tiene que ser nuestra. No se había hablado nada del inicio de Liga que teníamos y lo importante es que las sensaciones son de poderle haber ganado a cualquiera. El potencial y el presupuesto de los rivales está ahí, pero vamos a dar la cara siempre. Con todo lo que sufren estos aficionados hay que motivarles a mostrar orgullo por su club. Vendrán resultados malos pero con esta comunión la guerra es nuestra.

¿Fue injusto Luis Enrique con Morales?

Si hubiese ido a la selección sería justo.