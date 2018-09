El Doukouré más sincero

Cheikh Doukouré se sinceró en los micrófonos de Sin Tregua, de la 97.7 Radio Levante, donde reconoció que aún no ha dado su mejor versión y que, entre otras cosas, su reciente paternidad le ha pasado factura. Estas fueron sus mejores declaraciones.



"Esta temporada es muy importante para mí. Tengo que llegar al final de ella con muchos partidos buenos. No sirve solo jugar, tengo que jugar bien y ayudar de verdad al equipo"

"Lo primero es el colectivo, así que acabaré contento si conseguimos los 42 puntos, y luego ya veremos. Y a nivel individual quiero jugar muchos partidos buenos, mejorar... ¡¡¡y acabar como un avión!!! (ríe)"

"¿Malos recuerdos el Espanyol? Ah, por la lesión. No sé por qué, pero hasta lo había olvidado. Cuando me pasan cosas malas, intento olvidarlas pronto"

"Vamos a hacer un buen partido en Cornellà. Ellos son un buen equipo, pero este Levante tiene calidad para ganarles allí"

"¿Más difícil este año por la competencia? Siempre es difícil. Lo que tengo que hacer es aprovechar el momento propicio. Además, la diferencia es que todos los demás jugadores tienen un mismo perfil, y yo soy más defensivo. Aunque también puedo ayudar a construir juego, mi perfil es un poco diferente"

"A día de hoy, en el Levante no he demostrado todo lo que puedo hacer. Ahora, me encuentro físicamente bien y espero conseguirlo. Y no puedo decir que no haya tenido oportunidades, porque la temporada pasada jugué. Pero unas veces no hice buenos partidos y otras el sistema no me ayudó. Ahora, aunque hice una buena pretemporada y trabajé mucho durante las vacaciones, mis dos primeros partidos no han sido buenos. El nacimiento de mis hijos ha hecho que física y mentalmente no estuviera a tope, pero ahora me siento mejor. Las circunstancias son otras, y creo que estoy preparado. Ir con la Selección me ha hecho mucho bien"

"Mi perfil es un poco especial, porque tengo habilidad para recuperar balones y también capacidad para pasar, pero toda mi vida deportiva y mi etapa de formación he jugado en un 4-4-2. Puedo jugar más atrás, y también más adelante, pero no soy un 10 para jugar muy cerca de los delanteros"

"Aunque yo me fui a los 2 años a Francia y he pasado casi toda mi vida allí, creo que la gente aquí piensa que venía de Costa de Marfil. La decisión de jugar para Costa de Marfil después de hacer sido internacional en categorías inferiores con Francia es por dos razones. La primera, es que es muy difícil llegar a la absoluta francesa jugando en el Metz o el Lorient. Tienes que ser un futbolista muy top. Y la segunda es que soy marfileño, mi familia también y mi madre me ha educado con valores marfileños"

"Soy bastante introvertido, y fuera del campo, suelo hacer bastante vida familiar. Pero en el equipo me llevo bien con Boateng -ambos somos africanos- y con Bardhi, porque tenemos valores parecidos. También me llevo bien con Prcic, que habla francés y al que me había enfrentado antes"