Los tres mejores videos de Tito

No se lo esperaba y por eso puso cara de póquer cuando nada más sentarse en la sala de juntas del Ciutat escuchó que, en plena ronda con los medios como estaba, la idea no era un cuerpo a cuerpo sino una meta-entrevista sobre qué volvería a decir y qué no, de qué se arrepiente, qué le ha gustado o qué le irrita. Un planteamiento a partir del cual, siendo como es un gran conversador y un tipo de trato educado y afable, se desarrolló una charla en profundidad.

Tito sabe perfectamente cuál es la realidad del fútbol y que decir lo contrario «es muy bonito» pero irreal. A expensas de si continúa o no, el director deportivo reconoce en una extensa entrevista este domingo en la edición impresa que «sobre los resultados se toman luego decisiones». Y precisamente por eso, ante la pregunta de si Paco López será su entrenador en caso de acabar renovando, su respuesta es coherente: «Hoy digo que sí, pero ya sabemos esto cómo funciona».