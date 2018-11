Paco López: "Estamos fastidiados"

El entrenador del Levante, Paco López, dijo, tras el empate a un gol de su equipo en La Cerámica ante el Villarreal, que se van fastidiados por haber dejado escapar la vitoria en el tiempo añadido.

"Estamos fastidiados por no ganar en esa última jugada. Es una pena por cómo encajas el gol por el esfuerzo y el trabajo, pero hemos competido a un rival que está en Europa y que cuenta con jugadores de mucha calidad. Seguimos compitiendo y tratando a los rivales de tú a tú en cualquier campo", dijo Paco López.

De la jugada que supuso el empate en el 93, dijo que: "nunca sabes cómo pueden pasar, es un despeje, te pilla descompensado y te meten el gol. Hemos decidido apretar y nos han cogido con ese balón largo. No creo que hayamos tenido falta de oficio, creo que es una jugada puntual y nada más".

No quiso opinar de la situación del Villarreal, al asegurar que tiene "bastante" con opinar de los suyos. "El Villarreal es un club al que quiero mucho y que me ha formado como entrenador, espero que estén y estarán donde merece", se limitó a señalar.

Paco López aseguró que no se para a pensar si se le da valor a lo que están haciendo, "Tuteamos a equipos de grandes presupuestos, de jugadores de gran talento y estamos ahí peleando con ellos. Tenemos una idea y creemos en ella, a partir de ahí no depende de mí que el resto no lo valore desde fuera", apuntó.

Como crítica a su equipo el partido ante el Villarreal, dijo que no estuvieron acertados en las transiciones y que fallaron mucho en la salida con balones fáciles, en errores no forzados, una circunstancia que cree que les ha lastrado para hacer "más y mejores ocasiones".