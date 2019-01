Minirevolución de fichajes en defensa

Muy mal se tienen que dar las últimos 36 horas para que Rúben Vezo sea el único refuerzo del mercado invernal. Al tiempo que continúa abierta para posibles salidas, en Orriols no cierran precisamente la puerta a más caras nuevas. Ni siquiera otra para el eje de la zaga. Tito y Luis Helguera, de acuerdo con Paco López, se plantean aprovechar alguna de las fichas que puedan quedar libres para atar a un segundo central, independientemente de cómo acaben las complejas gestiones con el Torino para repescar a Lukic para el mediocentro.

Conscientes de las limitaciones cuantitativas y cualitativas, los granotas se han planteado realizar una minirevolución en la retaguardia. En la misma todavía tendría cabida Bastos, a cuya cesión no han desistido al cierre pesar de las dificultades que está poniendo la Lazio. Como los italianos no dejarán salir al angoleño si no encuentran un recambio, su préstamo podría demorarse (en caso de producirse) hasta el cierre del TMS: este jueves a las 24 horas. Serdar Aziz, del Galatasaray, es el objetivo de los italianos.

Enzo Roco es otro de los frentes que han trabajado en los últimos días en Orriols. El chileno apareció en la ecuación gracias a la difícil situación que está viviendo en el Besiktas: víctima de impagos, como el resto de la plantilla (motivo por el cual el exmadridista Pepe rescindió su contrato) tampoco está gozando de excesivo protagonismo.



Jugadores de corte similar

Bastos y Roco atienden a un perfil similar: destacan por su potencial físico y su manejo del juego aéreo. Una diferencia entre ambos es que el chileno, al que el Besiktas pretende retener en plena desbandada, sí que conoce el fútbol español después de su paso a préstamo por Elche y Espanyol. En favor del angoleño juega su mayor rodaje en las últimas semanas; el domingo jugó 90 minutos ante la Juve