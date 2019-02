Grave error de Dwamena con Jason: "Problemas con el idioma"

Doble pivote defensivo por las bajas

"Consideramos que el doble mediocentro nos iba a dar más consistencia. Queríamos aprovechar con jugador rápidos por fuera y Morales arriba. Uno plantea el partido pensando en que es lo mejor con lo que tengo".

Sin peligro en ataque

"Entre palos no hemos tirado. El equipo ha competido bien. En general ha sido un partido igualado. Es un campo que no es fácil y al final se decide por la jugada a balón parado. El segundo gol ya es en el último minuto. Nos ha faltado crear más sensación de peligro. Hemos tenido diez saques de esquina que también te dan opción a empatar y tampoco estuvimos acertados".

Cambio de estilo

"Con el equipo que hemos jugado deberíamos haber creado más ocasiones de gol. Nos ha faltado claridad para finalizar. Son partidos de pocas oportunidades y a este nivel esos detalles deciden".

¿Qué hay que mejorar?:

"Estoy contento por el equipo, pero no estoy satisfecho, por que hay que hacer varias cosas mejor para ganar"

Boateng

"Hay esa posibilidad, pero hasta que el club confirme€ Este fin de semana 'Boa' (Boateng) tuvo algo de fiebre también".

Suplencia de Bardhi

"Intentábamos tener un centro de campo con más poderío por el juego del Alavés. Ese era el único motivo. Luego pensábamos que se necesitaba más juego y por eso metimos a Bardhi".

Caso Toño

"A mí no me gusta justificar, ni poner de excusa nada. Dentro sabemos lo que hay. Esto nos tiene que unir más. Este equipo desde la temporada pasada superó mil y una dificultad hasta que esté yo. No vamos a dejar de pelear y de tener fe".

Sobre el Alavés

"Teníamos previsto que si jugaban así pudiéramos cambiar a 4-4-2. Es un equipo muy competitivo, no necesitan crear mucho para crear peligro. Sus centros laterales, los envíos a Calleri, el balón parado€ son muy peligroso. No me extraña que sean uno de los equipos revelación".

Protesta de la afición del Alavés

"Tienen derecho a pronunciarse, pero creo que esto hay que hacerlo antes de que empiece la competición. Lo importante es que se solucione y en beneficio de todos".

Último cambio

"Dwamena sigue teniendo problemas con el idioma. Le trasladó a Jason que tenía que jugar por la derecha cuando era por la izquierda"