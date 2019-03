"Parece que otros que llevan diez goles hacen mucho más"

Semana importante contra el Leganés y en su caso el partido llega tras alcanzar la cifra de 10 goles. ¿Un gran momento no?

—Contento, la verdad. Me hubiera gustado sacar algo positivo del fin de semana pasado pero estamos ya centrados en lo que viene, en el partido del lunes porque ellos en casa son muy fuertes pero vamos con la máxima ilusión, después de que se nos escapara el partido contra el Madrid, donde estuvimos muy bien pero hay que quedarse con las cosas positivas.

En ese partido estuvo la situación polémica del penalti de Doukouré. ¿Cómo lo vivió? ¿Tienen claro cuándo debe entrar y el VAR y cómo lo hace?

—Yo ya estaba en el banquillo en esa jugada y cuando me meto para dentro del vestuario después del partido sí que creo que debería haber ido a verla al menos pero al final es agua pasada no vale de nada mirar para atrás.

El grupo venía de ganar al Celta en un partido que era clave porque las posiciones de descenso se acercaban. ¿El vestuario temía cada vez más por esa situación?

—Sí que es verdad que no nos estaban saliendo las cosas antes del partido del Celta. Pero a veces es normal. Las temporadas son muy largas hay momentos que te dan bajones y en otros momentos estás mejor, como ahora. Y eso se demostró en Vigo y ante el Madrid. Ahora toca seguir con esa dinámica y con la máxima confianza sabiendo que el lunes son tres puntos super importantes que nos acercarían al objetivo final.

En ese partido de Balaídos del que habla no tiene minutos y ante el Madrid se le vio ir a por todo. ¿Le enfadó no jugar ante el Celta?

—Sí, al final yo me pido mucho a mí mismo y cuando no juego no me gusta y quiero jugar siempre todos los minutos posibles. Quiero aportar con goles y este año lo estoy haciendo. Ojalá lo pueda seguir haciendo y contar con minutos de inicio pero toca currárselo porque está caro jugar y somos muchos compañeros sobre todo en la zona de arriba.

Habla de la competencia en la zona de arriba. La temporada pasada hizo 10 goles Morales y este año ya le ha empatado. ¿Tienen ese pique en el vestuario?

—No, qué va. No tenemos ningún pique personal. Él y yo somos los que más goles llevamos pero también es gracias al trabajo de todos los demás. Ojalá de aquí al final sigamos sumando goles porque eso sería importante para el equipo.

Tiene ahora a Koné a tiro.

—Lees un poco, sobre todo en redes sociales y sería bonito llegar a lo que hizo él. Para mí fue un referente, cuando estaba en el filial, me fijaba mucho en él y era un jugador top. La verdad que sería increíble llegar a esas cifras.

Sus goles además le sitúan entre los españoles con más tantos. ¿Le molesta que se hable más de otros nueve como Molina, Borja Iglesias o De Tomás?

—La verdad que sí que parece que otros compañeros llevan los mismos goles que yo y parece que están haciendo mucho más que yo y se les está dando más bola por así decirlo. Pero bueno, quizá es por quien soy. Yo salí de aquí de la cantera parece que muchas veces a los de fuera se les valora mucho más y a mí siempre me ha costado mucho que se me reconozca. Me ha tocado ahora asumir ese rol y tras dos lesiones complicadas estoy demostrando que puedo meter goles en Primera y ahora mismo lo único que tengo en la cabeza es seguir haciendo goles para cumplir los objetivos y a final de temporada ya que cada uno saque sus conclusiones.

Habla sobre esas lesiones, ¿hubo algún momento tras esas lesiones en los que dudó de si iba llegar la posibilidad de demostrar su potencial en la máxima categoría?

—Al final el fútbol es así. Estás bien y de repente te viene una lesión como la que me vino a mí después de dos cesiones en las que yo ya me vía capacitado de ser jugador de la primera plantilla... A pesar de eso siempre he querido seguir luchando y me llegó la oportunidad en Segunda cuando ascendimos y el año en el que parecía que iba a ser el mío me vuelvo a romper. Eso sí, me he recuperado bien y creo que está temporada se está viendo que con confianza y trabajo puedo dar mucho al equipo.

¿Ha hecho algo especial tras esas dos lesiones?

—La alimentación siempre la he intentado llevar bien. Antes de lesionarme también intentaba cuidarme mucho en ese aspecto. Intento trabajar también por las tardes con un entrenador personal y desde esas lesiones hago especial hincapié en estar una media horita antes en el entrenamiento para salir al campo ya preparado porque después de las dos lesiones es importante eso.

Ahora cómo se ve, ¿en el mejor momento de la temporada?

—Sí, no sé si el mejor porque todavía quedan muchos partidos pero me encuentro muy bien y con mucha confianza. Ojalá pueda seguir sumando, sería algo muy positivo para mí en lo personal y también para el bloque, para conseguir los objetivos.

Ahora llega el partido de Butarque. Rival directo por ese objetivo del que habla.

—Butarque es un campo complicado, contra un rival que tiene los mismos puntos que nosotros y vamos allí con la máxima ilusión pero sabiendo que será un partido muy jodido. Hay que hacer las cosas perfectas para sacar algo positivo. Nosotros vamos con esa idea y sabemos por dónde atacarle al Leganés.

En ese partido vuelve Borja, que no pudo jugar ante el Madrid por cláusula del miedo. En la delantera hay una competencia enorme.

—Estamos en un equipo de Primera y es normal que haya competencia. El míster tiene varias opciones y toca currárselo semana a semana para ponerselo difícil. Ya veremos quién juega. Si no soy yo esperaré la oportunidad, pero yo quiero jugar todos los partidos.

Yendo a los datos sorprende que el máximo goleador del equipo sea el más sustituido. ¿Le molesta?

—Sí. No me gusta. Son decisiones del míster y yo no puedo hacer otra cosa que no sea obedecerle pero sí que es verdad que a mí me gustaría jugar todos los minutos.

En una temporada con estas cifras llegan ofertas...

—Aquí estoy muy bien. Renové este verano además. Es mi ciudad y estoy muy cómodo en el equipo aunque sí que es verdad que en el fútbol nunca se sabe. Ahora estoy centrado en lo que viene y en terminar esta temporada y después ya se verá. Estoy muy tranquilo, estoy muy bien aquí, pero como te he dicho en el fútbol puede pasar de todo.

¿Hubo ofertas este invierno?

—Sí. Algo hubo, pero no le di demasiada importancia. Estaba centrado en lo que viene ahora y el equipo.

Intuyo que el apoyo de la afición es importante a la hora de declinar esas ofertas

—El Levante ha sido el equipo que me ha permitido cumplir mi sueño de jugar en Primera. Es bonito que los niños lleven tu camiseta y que la gente reconozca tu trabajo.

Otros futbolistas no están recibiendo tanto cariño de la afición. ¿Cómo vive el vestuario el tema Jason y su marcha?

—Todavía es nuestro compañero. Salieron informaciones y el equipo está a muerte con él. De momento es jugador del Levante. Es un profesional, como todos y no tenemos ninguna duda de él. Lo va a dar todo por esta camiseta.