La explicación de Mayoral sobre el gol anulado

Otra vez un mal sabor de boca arbitral para el Levante UD. Si la polémica por los errores contra los granotas estaba apagándose, Gil Manzano le dio vida después de anular un gol a Coke. Además no un tanto cualquiera, el del empate frente al Leganés.



El colegiado extremeño decretó falta de Mayoral sobre Cuéllar en el rechace que provoca el golpeo goleador de Coke. Sin embargo es el portero quien llega tarde claramente y desequilibra al levantinista: "Salto con Cuéllar y no saco los codos ni nada. El árbitro dice que hago falta, bueno lo respeto. Luego lo veré en casa".



El '2' granota aseguró que esperaban sacar mayor provecho de Butarque: "Nos vamos con un sabor amargo porque podíamos sacar algo positivo. Los fallos nos condenan y luego lo hemos intentado de todas formas pero no ha podido ser".



Paco López habló sobre el VAR y la disconformidad que generó la decisión del mismo, a lo que añadió el jugador madrileño que los jugadores no deben meterse en este tipo de situaciones: "Es verdad que son jugadas puntuales y si el árbitro no acierta no podemos hacer nada".



Un técnico que Silla que siguió apostando por Borja en el once titular, por encima de un Roger que es uno de los máximos goleadores nacionales. Contexto que contenta a Borja Mayoral pese a que tiene más relevancia fuera del área y que merma sus opciones de anotar: "Cada delantero es diferente. Cuando me ponen quiero hacerlo lo mejor posible y no me centro en ver a quién tengo al lado, aunque estar con otro atacante me da libertad de movimientos".



El jugador cedido por el Madrid no pierde la fe: "Me gustaría marcar, pero hay veces que tienes ocasiones y no entran. Los goles van a llegar".