"Cuantos más seamos remando en la misma dirección, mejor"

La rueda de prensa previa al choque contra el Athletic dejó a un Paco López optimista y con un mensaje claro: la unión del levantinismo tiene la llave para la salvación. De hecho, el técnico granota, a la pregunta de si Los Leones son un buen ejemplo por cómo han revertido la situación esta temporada, dejó claro que el ejemplo está en Orriols y son sus jugadores. "El ejemplo más claro lo tenemos en nuestros jugadores. La gran mayoría de jugadores de esta plantilla pasaron lo que pasaron la temporada pasada. Mayor ejemplo que ese no hay. Y le echaron esto (se señala...). Pasaron muchas dificultades. El equipo está tratando de superar de muchas adversidades, no vamos a poner ninguna excusa y vamos a echarle lo que hay que hay que echarle. Nosotros vamos a tratar de dar la vuelta a esto y a la gente que no confíe vamos a darle hechos y motivos para creer en este equipo. Cuando te caes siete veces, te levantas ocho", explicó el técnico.

Para el duelo de San Mamés Paco contará con algunas bajas. "Oier, que sigue en casa. Nikola Vukcevic casi al 95% de que no, hoy no va a entrenar por lo que va a ser complicado por un golpe del domingo con Sergi Enrich. Y Pedro López que ha venido, el sábado estuvo con fiebre, pero proceso gripal también", señaló antes de hacer referencia a otros temas.

No hubo crítica a la afición tras el empate ante el Eibar

"Pues mira que lo siento. Quizá me equivoqué el no agradecer a la afición, porque lo hago casi siempre. Y quizá me equivoqué al no hacerlo este domingo por como estaba el tiempo. Pero lo hago ahora. Agradecer a la gente por aguantar el agua. Lo que intenté decir es que la afición para nosotros tiene que ser un estimulo y lo que comenté es que la afición se impacientó demasiado. Y desde el primer día que me he puesto delante de estos micrófonos he agradecido a la afición. Partidos del año pasado, como el de Las Palmas, es gracias a la afición. Entonces yo también espero eso porque estamos en una mala racha de resultados y me gustaría que creyeran en el equipo como la temporada pasada. Y siento que se hayan malinterpretado mis palabras. Pero nos une una cosa: la pasión por este club. Y lo que queremos es quedarnos un año más en Primera División. Y queremos que la afición esté con nosotros. Pero faltaría más que yo pudiera decir algo de esta afición. Lo más importante es más allá de lo individual. Y cuantos más seamos remando en la misma dirección, mejor. Lo que dije es que en general, en el fútbol, las prisas son emociones negativas e influyen negativamente en el rendimiento. Pero el domingo hubo de todo", afirmó.

Centro del campo

Vienen a entrenar Fran, Pepelu y alguna alternativa debido a las bajas que tenemos.

Cambio de sistema

El partido más importante es el del Athletic y es probable que haya un cambio de sistema. Vamos a ver cómo está la gente hoy y tampoco vamos a dar más pistas al rival

Situación de Toño

Vamos a ver, todavía le falta un poquito. Ayer hizo un buen entrenamiento y todavía le falta, esperemos que pocos días.

Dinámica del equipo

Haciendo lo que hacemos cada semana vamos a ganar partidos. Hay una evidencia que es que estamos en una racha negativa de resultados, eso es así. Pero lo que hacemos cada semana es intentar analizar el juego y a partir de ahí tratamos de ser positivos. Porque las sensaciones no son malas y a través de ese análisis hay una realidad, y los partidos que hemos jugado en 2019 hemos estado muy cerca de ganar. El domingo, Villarreal, Leganés y Real Sociedad... y me quedo con eso. Y eso es lo que nos da confianza e ilusión, y la tenemos intacta.

Partido en San Mamés

El Athletic a parte de ser un gran equipo, nos tenemos que acordar de que les ganamos 3-0 aquí y ahora están demostrando que son jugadores de mucha calidad y encima están en una dinámica positiva. Pero este equipo está preparado para ganar en cualquier rival y en cualquier campo. Vamos a intentar a dar la cara como en casi todos los partidos e intentaremos estar lo más cerca posible de la victoria. Si dijese algo que no creo, se me notaría mucho. Pero que no le quepa la menor duda que vamos a dar todo.

Situación de Jason

Cada semana repito que voy a hacer lo mejor para el equipo, es uno más y sigue trabajando. Y si consideramos que debe jugar, lo hará. Y en San Sebastián iba a salir pero hicimos el empate.

Centros al área de Eibar y Athletic

Sí, es así. Ayer era día de recuperación después del esfuerzo y apenas tuvimos tiempo para trabajar eso, pero en cuanto podamos vamos a tratar de hacerlo. Pero que no sea excusa porque eso lo vamos cuando sale el calendario. Pero sabemos de las virtudes del rival.

Cinco días de descanso del rival

Cuando el calendario está así, quejarse no vale de nada. El Athletic podrá repetir el equipo y nosotros, no. Los estados emocionales son muy importantes y los resultados no nos deben afectar. Pero algo que repetía el año pasado es que los resultados no nos tienen que traer la confianza, sino la confianza en el trabajo nos tiene que llevar a los resultados. Pero no voy a dejar que los resultados nos afecte y el entorno. Trataremos de estar más acertados y corrigiendo los errores, pero confiando y teniendo fe en lo que hacemos porque es una evidencia que el equipo ha estado muy cerca de ganar.

Tema Oier y Vukcevic

Oier es una gripe con mareos, esta mañana estaba bien pero a medio día ha llamado al doctor que se encontraba mal y esta tarde irá a visitarle. Por su parte, Vukcevuc tiene un golpe en la zona escapular, en un músculo complicado y apenas podía moverse

Mensaje de positivismo

Entenderlo lo entiendo todo. Que la gente se ponga nerviosa porque su equipo no gana es normal, eso pasa en el mundo del fútbol y pasará. Yo siempre intento pensar que las opiniones no son malintencionadas, aunque hay de todo claro. Pero trataremos de ganar cuanto antes para que la gente se tranquilice y lo que queremos todos es lo mismo. Y cada uno busca lo que creo que es mejor. Los que lanzan críticas y creen que ayudan es respetable. Ojalá le demos la vuelta pronto y que la gente siga siendo lo que ha sido siempre en este club y esta afición. Y ojalá no suframos tanto.

El ambiente

Yo no voy a juzgar a la gente, ellos tienen todo el derecho del mundo a poder pensar y hay gente que se pone nerviosa y ante eso no puedo hacer nada. Lo que depende de nosotros es jugar bien, darlo todo y . Al final la gente lo que quiere es ganar, no importa cómo lo hagas. Lo único que nos vale a los entrenadores y a los equipos es el resultado final, por desgracia. Yo me paro a analizar más cosas porque es mi obligación. La gente se podrá enfadar y entiendo su enfado y es normal porque . Hay mucha gente que me para por la calle y me agradecen el juego del equipo este año, y eso para mí es un orgullo. Pero al final lo que quieren es ganar. Pero me voy con la satisfacción de que cuando vienen ven a un equipo que quiere ir a por el partido, que no especula y que quiere hacer divertir a la gente. Eso es lo que me hace sentir orgulloso del equipo, pero insisto que la gente quiere ver ganar a su equipo.