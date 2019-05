"Vamos a aprender mucho de esta temporada"

La primera campaña completa para Paco López al frente del banquillo granota ha dejado claro que el equipo no ha merecido sufrir tanto. Eso mismo reconoció el entrenador, quien saca conclusiones una vez superada las 38 jornadas. "Es una temporada para aprender muchísimo y sacar conclusiones. Nos ha pasado de todo. En lo que podemos incidir vamos a hacer autocrítica. Es una mejora constante y un aprendizaje constante. Pero eso no quita para darle mérito al equipo y la cantidad de obstáculos que ha tenido que saltar. Hoy es un reflejo un poco, ver a la afición y a la gente, del reconocimiento al equipo. Quiero agradecir a la gente cómo han respondido hoy y siempre. Nos hacen mucho más fuertes. Aprenderemos muchísimo de esta temporada", explicó.

Partido controlado

"Es así, da rabia. Yéndonos al vestuario con 2-0, teníamos el partido bastante encarrilado. Ellos tenían el balón durante muchos minutos pero no nos generaban mucho peligro. Hemos tenido el 3-0 pero cuando juegas contra un equipo con mucha calidad, si te relajas un poco corres el riesgo de que te hagan dos goles como nos lo han hecho".

Continuidad de Tito

"No, no se me ha preguntado. Es una decisión del Consejo y de su presidente".

Final con apuros

"Si estas victorias hubieran llegado hace unos meses, que las hemos merecido en ese tramo de la temporada donde no voy a repetir lo que pasó y no tuvimos la suerte de encadenar victorias, seguramente el análisis sería otro. El equipo, como ya dije el partido pasado, no ha merecido pasar apuros y hoy se ha vuelto a demostrar ante el Atlético de Madrid"

Manzanara

"Siempre que ha venido con nosotros ha cumplido. Estamos contentísimos con su rendimiento, tanto en el filial como con nosotros".

Dwamena

"Estoy contentísimo con su trabajo, pero ha tenido gente por delante como Roger, Mayoral y Morales que han hecho las cosas como las han hecho y la gente ha visto su nivel. Había que tener paciencia con Dwamena, porque necesitaba un periodo de adaptación, le agradezco su comportamiento, pero ha tenido gente delante de él... ya no es estar contento o no, es un tema de competencia".