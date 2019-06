Roger está con el gatillo listo

El verano en la delantera se antoja largo y con todavía incorporaciones por cerrar al margen de la llegada confirmada de Sergio León. Y mientras, Roger se prepara para llegar más fuerte que nunca a la pretemporada. Después de una temporada en la que se convirtió en el máximo goleador del equipo, el Pistolero terminó descontento por el rol que tuvo en la recta final de curso. Desde su titularidad en Mestalla, el nueve granota solo jugó 35 minutos de los 450 siguientes en los que el Levante se jugaba la permanencia. En la última jornada, en el Ciutat, anotó el gol ante el Atlético de Madrid que ponía el 2-0 en el marcador y entonces llegaron las vacaciones. Un mercado de verano en el que el delantero tenía ofertas encima de la mesa y en el que varios equipos tenían su figura como uno de los deseos para este periodo estival. Pero de momento, Roger solo piensa en el día 8.

El nueve no ha perdido la forma en todas las vacaciones y está tranquilo con su situación. En invierno ya llegaron ofertas por él, importantes en el aspecto económico, pero no las escuchó. Este verano el contexto cambiaba por su falta de protagonismo en la recta final del curso y no cerraba la puerta a una posible salida. Y cabe recordar que en caso de llegar una oferta de 12 millones de euros o superior, si el club la rechaza debería aumentar un 50 por cien el contrato del futbolista, que cuenta con el apoyo del nuevo organigrama granota.

Desde el club cuentan con él y Manolo Salvador habló sobre su anterior etapa en el club y la situación de Roger en el conjunto dirigido por Paco López. «Nunca nos desvinculamos de Roger. Hacía la pretemporada y el entrenador nos comunicaba que no contaba con él. Nosotros lo renovábamos y se iba cedido porque pensábamos que era un diamante», explicó el secretario técnico granota en una entrevista en SÚPER, en la que valoró su gran temporada y su deseo de que siga en la enitdad. «Ha metido 13 goles. Tiene que competir, juegue o no. Por mi parte, Roger que se quede», explicó.

En ese sentido, Manolo Salvador lo tiene claro. El Pistolero es un jugador importante para la entidad, pero tiene que pelear para hacerse con el puesto ya que la competencia en esa parcela es dura y lo será más. Cabe recordar que Sergio León ya ha aterrizado en el Ciutat de València con la mente puesta en tener el rol de jugador importante que no tuvo en el Real Betis. Morales por su parte también cuenta para Paco López en la punta de ataque en un 4-4-2 o 3-5-2 y como extremo en 4-3-3. Además de ellos dos, más Roger, se valora el aterrizaje de un cuarto delantero para doblar posiciones. En esa terna obviamente no entran Sadiku y Dwamena, quienes no cuentan para Paco López en la parcela ofensiva.



Segunda pretemporada

Roger tiene la mente puesta en el día 8 y quiere mejorar los registros de la pasada campaña, en la que disfrutó de su 'primera' temporada al completo como pieza importante del primer equipo. Cabe recordar que el año del ascenso, en el que fue máximo goleador granota, prometía ser el punto de inflexión para él y el salto a la elite pero acabó con una lesión del cruzado en pretemporada y eso provocó que no pudiera reaparecer hasta 2018. Sin embargo, el verano pasado lo comenzó a tono y los resultados están encima de la mesa: 13 goles y su mejor año en la máxima categoría.