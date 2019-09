"El VAR está para eso. Evidentemente, estoy a favor y tiene que estar para eso. Para impartir justicia. Me ha dado la sensación por varias jugadas, como la de San Mamés, que este tipo de jugadas que son muy justas están dando validez a la jugada. Y por eso me he quedado sorprendido al ver la imagen. No acabo de entender por qué han anulado el 2-0". Con esas palabras, el técnico granota dejó claro que no entiende qué pasó en esa jugada después de verla por televisión y es que con el tanto de Roger el equipo se habría puesto con dos goles por delante en el marcador y habría cerrado la primera parte dejando muy tocado a Osasuna. Además, el entrenador también habló sobre otras situaciones y en especial dio valor a esos primeros 45 minutos.

PRIMERA PARTE

"Hemos hecho méritos suficientes para ganar el partido. Desde el inicio... el primer tiempo ha sido un primer tiempo buenísimo. El mejor de lo que llevamos de temporada. Era lo que pretendíamos. Sacar a Hernani, Morales... arriesgando muchísimo. Con dos mediocentros como ya sabéis y es una pena no haber estado más acertados en el primer tiempo. Es una pena no haber logrado mayor superioridad. En el segundo tiempo sí que nos ha costado más. Osasuna con ese golpeo a delanteros y ganar segundas jugadas nos ha conseguido hacer algo más de daño".

LA PÉRDIDA DE RADOJA

"El jugador más seguro hoy, cuando tenemos jugadores de ese nivel, pues se corre el riesgo de perderla. Ha sido en banda y no había tanto peligro. Desde fuera, lo que me dicen es que entre Vezo y Miramón... y la mala fortuna con el control de Rubén García y el rebote, ha acabado en gol. En primera puede pasar lo que nos ha pasado".

SEGUNDA PARTE

"Hay que mejorar el inicio de las segundas partes y hoy en día en primera parte no te puedes permitir el lujo de darte ni tres, ni cuatro, ni cinco minutos de respiro".

HERNANI

"Es para estar enfadado con Hernani. Es una jugada evitable. Estas cosas pasan para aprender. Una lástima el momento del partido. El equipo reaccionaba después del gol de ellos y pasa eso. No he hablado con él todavía. Son momentos donde estás caliente. El chico ha hecho un partidazo. Nos ha dado mil opciones, tiene que mejorar otros aspectos, tiene que ayudar al equipo y vuelvo a repetir, hay que ayudar a los árbitros con el VAR y permite ser más justos".

SUPERIORES

"Es una pena porque hemos hecho cosas suficientes para ganar el partido. Tenemos que ser más efectivo y hacer un trabajo doble. Hay cosas por mejorar pero el camino es correcto y hay cosas por mejorar".

SITUACIÓN DEL TANTO DE ROGER

"Cuando llega el gol de Rubén reaccionamos y hemos tenido opciones de ganar el partido. De hecho, hasta los últimos tres o cuatro minutos finales, Osasuna tampoco nos ha generado mucho. Roger, ayer vemos un gol en San Mamés que a todos nos pareció fuera de juego y hoy con el de Roger, lo que hemos visto en televisión no me parece fuera de juego. Muy justito para unos y para otros no".