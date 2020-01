Paco López ha pedido a su equipo más intensidad y contundencia de forma metafórica durante los partidos cuando ha sido consultado por lo visto en las últimas semanas en la rueda de prensa de esta tarde previa al partido en El Sadar, donde el Levante no se puede permitir el lujo de escatimar en intensidad: "En determinados momentos del partido tenemos que enseñarle los dientes al rival, el equipo es consciente que eso lo tiene que mejorar".

El técnico, al igual que todos, sabe que el equipo no atraviesa una buena racha de resultados, es una evidencia, aunque cree que no va a afectar al partido en Pamplona adonde van "con la intención de buscar los tres puntos", ni eso ni la presión ambiental de un campo como el navarro: "Osasuna es un equipo muy fuerte en casa, un equipo que va al límite, que cuenta con una gran comunión con su afición; Los resultados no nos van a cambiar nuestro estado de ánimo".

Consultado sobre si ha hecho autocrítica tras las últimas malas actuaciones, el de Silla ha asegurado que no solo ahora la ha hecho, sino también en las victorias:"Siempre hemos hecho autocrítica, cuando ganamos al Celta o esta semana".