«Llegamos a la semifinal en un buen momento y con las ideas muy claras»

Confianza plena, respeto el máximo y relajación ninguna. Son las claves para que el Levante UD repita la historia de la liga en el Helmántico y se gane una plaza en la final de la Supercopa ante la Real Sociedad. Eso sí, María Pry prefiere no relacionar el encuentro ante la Real Sociedad al triunfo ante las txuri-urdin 3-0 de hace unas semanas. «Será un partido totalmente distinto. Allí les sorprendimos», afirmó la entrenadora granota, que expresó que lo único que le genera tranquilidad es saber que «nuestras jugadoras no se relajan y no les falta ambición».

Pry afirmó que su equipo llega «en un buen momento, de constante crecimiento» a la cita pero elogió el juego del adversario. «Nos van a poner las cosas muy complicadas. Ambos dependemos de nosotros mismos y vamos a hacer un gran despliegue ofensivo y a nivel defensivo tenemos un bloque muy compacto y las ideas claras».

En la misma línea, Ivana Andrés destacó que «será un partido complicado porque la Real es un equipo muy competitivo», pero que como había indicado su preparadora «los dos tenemos esas gansa de ganar y de disfrutar de esta Supercopa. Vamos a ganar, pero con el máximo respeto al rival», afirmó.

«Somos cuatro grandes equipos. Se van a ver dos semifinales muy buenas y una final espectacular. Espero que esta Supercopa sirva para esas niñas con dudas en si jugar o no jugar a fútbol», reivindicó la capitana granota.

En este sentido, tanto Pry como Ivana consideran que la Supercopa puede ser una bonita competición para dar visibilidad al fútbol femenino. Cabe recordar que este torneo es pionero esta temporada. «Nos da mucha visibilidad. Es una competición nueva y tenemos que poner todos de nuestra parte para que el fútbol femenino llegue a muchos más aficionados, que es lo que todos queremos», dijo la entrenadora del Levante femenino.

Eso sí, el partido coincidirá con la Copa masculina. «Restará algo de afición, pero nosotras tenemos que estar a lo nuestro y estar concentradas. Buscaremos hacerlo bonito para que suene al día siguiente».