Los dos requisitos para que el Nantes compre obligatoriamente a Moses Simon

El futbolista Moses Simon ha alcanzado los veinticinco partidos oficiales con el Nantes y, de este modo, cumple el primero de los dos requisitos para que el club francés ejecute la opción de compra obligatoria de cinco millones de euros.

El Levante y el Nantes pactaron el pasado verano la cesión de Moses Simon durante esta temporada y establecieron una cláusula en el contrato por la que el club galo compraría al africano si jugaba 25 partidos y marcaba diez goles.

El internacional nigeriano jugó el pasado martes por la noche ante el PSG el vigésimo quinto partido de la temporada, ya que ha jugado 21 en la Ligue 1 y otros cuatro entre la Copa de la Liga y la Copa de Francia. Además, Moses Simon ya ha marcado ocho goles esta temporada, el último ante el PSG en la derrota del Nantes por 1-2 ante el equipo parisino, y ha repartido seis asistencias.

El delantero africano llegó al Levante el verano de 2018 procedente del KAA Gent a cambio de algo menos de cinco millones de euros y tiene contrato con el club valenciano hasta 2023. No obstante, en Orriols son conscientes de que difícilmente vuelva a vestir la camiseta del Levante UD, así como que tras la venta de Cabaco sea el nigeriano el que equilibre definitivamente el desfase (quedan 4-5 millones) en cuanto al Fair Play Financiero.

El mismo presidente del Levante, Quico Catalán, confesó esta semana durante la presentación de Bruno González que "la lógica dice que se puede hacer este verano" esta operación. "Su futuro depende de él, pero también del Levante UD y del Nantes. Ellos tienen una opción de compra obligatoria si se dan unos hitos y las cosas van bien", expresó. "Está metiendo goles y repartiendo asistencias. La lógica dice que esa operación se hará en verano. Si no de forma obligatoria, quizás voluntaria porque también existe esa posibilidad. Y si no, vendrá con un valor de mercado superior al de su marcha". En este sentido, el presidente granota dejó claro que si no se cumplen los dos requisitos, la opción de compra seguiría en pie.