La RFEF desestima repetir el Leganés-Levante

La RFEF ha denegado la petición del Leganés de repetir el partido de la jornada 8 de Liga contra el Levante UD en el que Munuera Montero pitó penalti por una entrada de Siovas a Roger fuera del área. Así lo ha confirmado el director general del club pepinero, Martín Ortega.

"Ya hubo contestación a ese asunto. En un primer momento, el Comité de Competición consideró que no era competente para resolver el caso y lo remitió a la secretaría General de la RFEF para que fuera ésta quien dijera qué órgano era el competente. Nosotros hicimos otro recurso porque considerábamos que el Comité de Competición sí que era competente. Y nuestro recurso fue estimado por la RFEF, por lo que lo devolvió a Competición, que instruyó el procedimiento y consideró que no había base legal en España para que se procediera a la impugnación y repetición de ese partido, además de abrir una puerta muy peligrosa para el fútbol en general porque desgraciadamente el VAR no es perfecto", explicó Ortega en los micrófonos de Hora Blanquiazul.

El Leganés solicitó la nulidad del choque desde el minuto 44 porque, sdgún el escrito presentado a Competición, tanto el árbitro de campo como el del VAR, Álvarez Izquierdo, cometieron una infracción técnica y no aplicaron el protocolo, que exige primero revisar si un penalti es dentro o fuera del área. Según el audio del diálogo entre los árbitros facilitado por la RFEF a los clubes, ninguno de los árbitros chequeó si la falta era dentro o fuera del área. El Leganés insistía en que hay precedentes en UEFA y FIFA que permitieron la repetición de un partido por fallos técnicos de un árbitro.

