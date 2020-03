Última hora por Óscar Duarte

Pase lo que pase entre el Valencia y la Atalanta el martes y entre el Levante y el Granada este domingo, Óscar Duarte va a ser uno de los nombres propios del Derbi de la próxima semana. El central tico, en la convocatoria de Paco López para el que podría ser su último partido como granota, se encuentra a expensas de un acuerdo entre clubes para su cesión, que a estas alturas continúa en el aire.

El Valencia, a punto de agotar el plazo para fichar tras haber dado de baja a Garay, no se ha pronunciado para mal ni para bien sobre las condiciones en las que el Levante ha tasado la operación. Si no lo hace en las próximas horas será indicativo de que se decanta por otra de las distintas opciones que ha llegado a plantearse en el 'caso central', entre otras la del espanyolista Naldo, que tampoco acaba de cuadrar. O, por el contrario, que descarta la opción de fichar y tira hasta final de curso con lo que tiene: Gabriel Paulista, Diakhaby, Mangala y Hugo Guillamón.

El Levante ha tasado la cesión de Duarte en los mismos parámetros en los que lo hizo el Valencia con Vezo hace un año. Es decir, la parte proporcional de su ficha, una pequeña compensación y la inclusión de una penalización si no disputa el 60 por ciento de los minutos. El central tico, que dispone ya del pasaporte español, tiene una de las fichas más asequibles de la plantilla granota, por lo que el Valencia apenas tendría que asumir la parte que le queda por percibir, en torno a los 200.000 euros.

Para el Levante, que no tendría problemas en desprenderse del futbolista, el interés de esta operación no está en el aspecto económico sino en el deportivo. Duarte tiene un año más de contrato, en el que sus emonumentos aumentan, y el interés del Valencia se presenta como una alternativa muy oportuna para encontrarle mercado si tiene minutos en Mestalla. Por su veteranía, para el Valencia se trata de una alternativa cuando falle sobre todo Gabriel Paulista, ya que por veteranía cumple con el perfil necesario para hacer pareja con Diakhaby. No es un central que destaque por su rapidez pero sí por su buena colocación.