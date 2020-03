Un tercio del objetivo pasa por Roger

Roger apareció contra el Granada para marcar su undécimo tanto de la temporada en LaLiga Santander. Casi a portería vacía y aprovechando un centro de Morales dirección al segundo palo. En esa zona en la que en ocasiones no aparece nadie, el Pistolero siempre está presente para hacer subir un gol al marcador. Y ya van once. Es el máximo goleador español empatado con Gerard Moreno y Lucas Pérez y ha dejado claro que cada vez tiene más registros, entre ellos un gran juego lejos del área. Y con los números en la mano, la realidad es que Roger ya suma más de un tercio de los tantos del equipo esta temporada. Es decir, los goles de la salvación pasan por el Pistolero, que no falla cuando aprieta el gatillo.

Desde que comenzara el curso Roger inició una carrera por la titularidad. Los 13 tantos de la temporada pasada no parecían ser suficientes para el Pistolero y él se ganó a pulso de nuevo entrar en el once de Paco López. Suplente en Vitoria y en casa ante el Villarreal, en apenas media hora final contra el Submarino, el atacante hizo un doblete desde el punto de penalti para conquistar la remontada. Eso le valió para ser titular contra el Real Valladolid, pero sin marcar contra el los de Pucela acabó siendo suplente también en el Bernabéu. Y así siguió la montaña rusa. Titular ante el Eibar, suplente contra el Betis. Después, empezó también contra Osasuna, Leganés con gol incluido, Sevilla y Espanyol, pero suplente ante Real Sociedad, cero minutos ante el Barcelona y apenas tres en San Mamés ante el Athletic. Entonces llegó el choque contra el Mallorca y todo cambió.

En la jornada 14, Roger encontró la titularidad y el gol y desde entonces no se ha bajado ni de una cosa ni de otra. Ocho goles en catorce jornadas, solo una suplencia la derrota del equipo por 4-0 en el Coliseum, y la sensación de convertir en un tanto todo lo que toca. Contra el Leganés en el Ciutat de València marcó el que puede ser su mejor gol esta temporada. Una volea con la izquierda para el recuerdo que permitió al conjunto de Paco López cerrar tres puntos vitales para la permanencia azulgrana. Después, el Pistolero, que en ese choque ante el cuadro pepinero alcanzó la cifra de diez tantos, ha estado a un nivel alto contra Villarreal, Madrid y en la primera parte ante el Eibar en Ipurua, pero no había visto portería. Hasta ese gol contra el Granada en el Ciutat que puso el undécimo en la lista. Y aún quedan muchas jornadas para poder superar los 13 de la pasada y los 15 de Koné, el actual máximo goleador de la historia de la entidad en Primera en una sola temporada.



Muy lejos de su 'perseguidor'

El segundo máximo goleador del Levante es Borja Mayoral, con cinco goles, seguido por Rubén Rochina, con tres, mientras que Bardhi, Morales, Campaña y Hernani han marcado dos goles cada uno y Vezo, Postigo, Radoja, Sergio León y Melero llevan un tanto cada uno. La temporada pasada sin embargo Roger sí tuvo la compañía del Comandante, que alcanzó los 12 tantos en Primera.