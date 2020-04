"Estoy más preocupado por la ciudadanía que por el fútbol"

Paco López ha participado en la charla 'Entender el juego' organizada por la FFCV y en la misma ha hablado de todas las situaciones que se están viviendo actualmente, entre otras, la de preparar un equipo para el futuro, aunque no se sepa si es cercano o a medio plazo. Por ello, reconoce que el fútbol no le preocupa y por eso piensa en la situación del país primero. "La situación actual la llevo con dos diferencias. Una como ser humano con preocupación con todo lo que está pasando y con tristeza por toda la gente fallecida. Por los familiares... y por ese lado insisto, con muchísima preocupación. En el lado profesional pues dentro de ese confinamiento en el que nos encontramos todos con normalidad y tratando de trabajar desde casa", explicó el entrenador del Levante.

El entrenador granota también habló sobre la situación que podrá encontrarse una vez termine el estado de alarma. "Habrá un antes y un después en todos los aspectos y en todas las profesiones. Tendremos que aguantar y salir lo más reforzados posibles de esta situación. Tenemos que adaptarnos a la nueva sociedad y a nuevos contextos y ojalá paremos el número de fallecidos y contagiados cuanto antes", señaló el técnico. En la charla también estuvieron David Gutiérrez 'Guti', presidente de la FFCV, y Aitor García, técnico de la FFCV. "Es una persona normal, igual que cuando nos conocimos hace muchísimos años y eso es de agradecer. Es un ejemplo para todos nosotros. Es el ejemplo tanto en lo personal como en lo deportivo", señaló David Gutiérrez, 'Guti'.

En relación al tema de la charla, Paco López habló de la importancia del jugador y cómo entiende el juego el futbolista."Yo entiendo que lo más importante en el fútbol es el jugador y por eso nos centramos mucho en el trabajo individual. Entender el juego es entender de jugadores. Para mí el juego es un proceso de mejora. Somos conscientes de muy pocas cosas de las que pasan en el juego. Es importante entrenar las cosas básicas del juego y reflexionar con los jugadores. Lo determinante es saber de jugadores", señaló Paco López.

Por otra parte, el entrenador también quiso hablar de éxitos y fracasos y de cómo puede convencer el entrenador a la plantilla. "No hay recetas ni varitas mágicas. Yo no creo que se tenga un modelo preestablecido. Eso queda pobre. Tenemos que estar muy abiertos a adaptarnos a los jugadores. Si no tenemos en cuenta esas capacidades de los jugadores, poco podemos conseguir. Debes tratar de enriquecer las capacidades de esos jugadores", explicó Paco López.