El último gran gesto de Roger con un niño de 8 años

Roger continúa dejando grandes detalles fuera del terreno de juego. El Pistolero, que hace unos días confirmaba su unión al proyecto Gate of Football, ha sido protagonista en redes sociales con un gesto que un niño no olvidará. El padre del pequeño se ha puesto en contacto en redes sociales con el Pistolero para pedirle una felicitación y el '9' no ha dudado en sumarse a ese octavo cumpleaños. "Hola Roger, el martes 21 cumple 8 años mi hijo Manuel. Como no podemos hacer ninguna celebración te pido por favor si pudieras mandarnos un vídeo de feliitación de unos pocos segundos. Te agradecería mucho, somos muy seguidores tuyos", se puede leer en el tuit. Unas horas más tarde, Roger ha contestado y habrá celebración: "Claro, te lo envío por privado".





Hola Roger el martes 21 cumple 8 años mi hijo Manuel como no podemos hacer ninguna celebración te pido por favor si pudieras mandarnos un video de felicitación de unos pocos segundos, te agradecería mucho somos muy seguidores tuyos, por privado te daría mi número de móvil — Manuel Cuñat (@manocunyat) April 18, 2020

Seguro que esta celebración permite a ese niño disfrutar de su día de una manera más especial a pesar de las circunstancias vividas durante este confinamiento. Por su parte, Roger continúa preparándose día tras día para poder volver al máximo cuando