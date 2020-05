Nueva 'normalidad': Vezo y una defensa en remodelación

Aún no no hay fecha oficial, pero el regreso de la competición se acerca y de cara a la 'nueva normalidad' uno de los objetivos es apuntalar la defensa. Una responsabilidad que recae tanto en el cuerpo técnico como en el área deportiva, ya que se trata de una demarcación en la que hay previstas novedades para la próxima temporada. Es prácticamente seguro que llegará un central con independencia del desenlace con Bruno y Duarte.

Vezo sigue siendo la gran apuesta a pesar de que su rendimiento ha estado lejos de las expectativas de sus primeros meses. El portugués no tuvo que rendir cuentas con el régimen interno pero aun así se quedó dos semanas consecutivas fuera de la convocatoria por sus problemas de peso. Un toque de atención con el que se pretendía espolearlo y cambiar la dinámica. Para el club se trata del central más caro de la historia y un jugador vital en la estrategia deportiva y económica a medio plazo.

Postigo, un futbolista con peso específico, continuará en la plantilla, pero con Bruno y Duarte las cosas no están claras. El ex del Getafe acaba contrato y las partes se emplazaron a hablar a final de temporada después de que fuese el propio central quien rechazara firmar un contrato más largo. No es el caso del costarricense, que tiene otro año más en vigor, si bien está contemplada la posibilidad de abordar una posible salida durante el verano.



Fase 3 de entrenamientos

El equipo entra este lunes en la Fase 3 de entrenamientos, lo que permitirá a Paco López trabajar con grupos compuestos por un máximo de 10 jugadores. Las sesiones, de lunes a sábado, se celebrarán en dos franjas horarias comprendidas entre las 9:00 y las 12:00.