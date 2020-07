Dwamena apunta a Dinamarca

Dwamena está prácticamente obligado a colgar las botas. Pero sólo en España. Eso es, al menos, a lo que se agarra el delantero ghanés, que se mantiene firme en su empeño de seguir jugando. En su agencia de representación están explorando opciones deportivas y la más firme, según desvela El Periódico de Aragón, está en el extranjero. En este momento su futuro podría pasar concretamente por una cesión en Dinamarca, cuya Federación de Fútbol es menos estricta con los deportistas que tienen un DAI (Desfibrilador Automático Implantable), un sistema de protección ante arritmias graves como la suya. También hay opciones en Noruega.

El Levante de momento no ha movido ficha. Su único movimiento ha sido ponerse a disposición de Dwamena para lo que necesite. Eso sí, también le ha trasladado que la próxima temporada estaría sin ficha federativa ya que sin un aval médico certificado no va a correr riesgos. Es lo mismo que le ha pasado con el Zaragoza, donde se entrena con sus todavía compañeros a la espera del play-off . Si por él fuera, después de haber aumentando la intensidad en sus sesiones, ya estaría jugando. Los especialistas consultados desaprueban su alta deportiva por el riesgo que entraña para su salud. El futbolista, en cambio, se agarra al dictamen favorable de su médico de confianza en Suiza, donde siguió jugando después de que en Inglaterra le tumbaran la revisión médica.



En manos de abogados

Con contrato hasta 2022, Dwamena costó 6,2 millones de euros y con una ficha de 800.000 ocupa alrededor de dos por temporada en el fair-play económico. Varios clubes se habían interesado por su situación a principio de temporada. "Es una inversión muy fuerte y lo que ha ocurrido es una lástima. A nivel personal es un '10' y nos sabe muy mal. Él quiere jugar y está dispuesto a hacer todo lo posible pero es difícil que pueda hacerlo", explica David Navarro, coordinador de la secretaría técnica. "No pierde la esperanza. Vamos a facilitarle las cosas que necesite porque somos un club que respeta a sus jugadores. Estamos abiertos, pero dentro de una seguridad. Si no pasa nada seguirá en el club sin poder jugar. No sé cómo terminará esto, pero es un tema que lo llevan los abogados con los agentes".