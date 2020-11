Morales, "alucinado" y muy ilusionado en su vuelta al Ciutat de València

El Levante UD afronta este domingo contra el Alavés una auténtica final en su actual lucha por abandonar (cuanto antes) los puestos de descenso. Y qué mejor aliciente que volver a jugar en Orriols, ocho meses después, contra un rival contra el que los granotas ya zanjaron baches en el pasado.

En la previa al duelo ante los babazorros, José Luis Morales ha visitado el nuevo Ciutat de València, listo para la cita. El reformado feudo granota tiene prácticamente finalizada la fase 1 de su remodelación y este domingo los granotas podrán disfrutar de su mejoría. Y el Alavés es un rival al que hay que ganar sí o sí. Morales lo confiesa: "Todos los partidos son importantes. Es verdad que estos últimos compromisos no hemos puntuado, pero este duelo contra el Alavés nos viene muy bien. Será uno de los rivales con los que prácticamente nos jugaremos nuestro objetivo y al final tenemos el aliciente de que vamos a estrenar nuestro estadio, nuestra casa.

Tenemos que darlo sobre el terreno de juego para conseguir los tres puntos", manifestó El Comandante. De igual modo que el atacante, el técnico Paco López se mostró en la previa confiado y con ganas de dar un golpe sobre la mesa en el choque contra los albiazules.

Su reacción al ver el nuevo aspecto del Ciutat ha sido de emoción y sorpresa. "Del 1 al 10 se me queda corta la puntuación. Tenemos muchas ganas de volver a casa después de tanto tiempo, desde el 8 de marzo que fue la última vez. Estamos contentos, con muchas ganas, mucha ilusión... Es a lo que estamos acostumbrados, a jugar aquí en nuestro campo. Estos meses hemos tenido que acoplarnos a otras circunstancias y hay que agradecer que se hayan portado tan bien con nosotros dejándonos sus instalaciones", añadió en referencia a La Nucía y al Villarreal CF, los dos equipos que cedieron el Camilo Cano y La Cerámica respectivament. Ya tenemos el nuestro listo. Ojalá podamos estrenar el campo con una victoria".

El futbolista hizo referencia también al gran cambio evolutivo del Ciutat en los últimos años. "Desde que llegué esto ha cambiado muchísimo. Por entonces se cambiaron los asientos y se hicieron algunas obras algo más pequeñas. Yo esta es la segunda vez que vengo al Ciutat y ya la anterior vez me impactó muchísimo sin estar terminada la cubierta. Cuando he entrado he alucinado y cuando esté completo volveré a alucinar. La verdad de tener el estadio así, tan bonito y sin estar acabado, hace que cada día sea una ilusión volver a entrenar y a jugar aquí".



La dinámica del equipo antes del Levante-Alavés

"El equipo ha trabajado muchísimo en muchos partidos. Es verdad que el día del Athletic no salieron bien las cosas", aseguró Morales, "pero en el cómputo global de los partidos el equipo ha merecido más puntos de los cinco que lleva. Queda mucha competición y vamos a seguir creyendo en lo que hacemos, en nuestro trabajo diario, para seguir sumando puntos e ilusionando a la gente", indicó.