¡Y Bordalás se queja del arbitraje!

El entrenador del Getafe, José Bordalás, admitió este sábado la contundente derrota ante el Levante (3-0), que en su opinión estuvo marcada por el primer gol y la expulsión de Chema Rodríguez en la misma jugada, y confesó que deben mejorar en defensa porque les perforan la portería con mucha facilidad..

"Es una faceta que tenemos que mejorar por los goles que estamos recibiendo", dijo Bordalás en la rueda de prensa posterior al partido. El entrenador del Getafe comentó que la jugada del 1-0 en el minuto 6 supuso "mucho castigo" para su equipo. "Es verdad que esa jugada tan pronto ha supuesto el 1-0, la expulsión y obviamente empezó el partido con dificultad y ha sido muy complicado", indicó.

Sin embargo, Bordalás destacó que el Getafe lo había intentado, aunque también había dado muchas ventajas a nivel defensivo e insistió en que deben mejorar en defensa.

Además, el técnico del Getafe aseguró que no valora la actuación del colegiado Medié Jiménez, que expulsó a dos de sus futbolistas, pero sí que desveló que Jaime Mata fue amonestado por decirle al árbitro que revisara una acción. "Respeto las actuaciones arbitrales. No es fácil y a veces se equivocan a favor y en contra. La jugada de Mata la hemos oído y le ha dicho al árbitro que por qué no había revisado la jugada en el área del Levante y le ha llamado por su nombre", finalizó. Lo que está claro es que en el duelo del Ciutat, Medié Jiménez acertó al expulsar a Chema y Djené, aunque falló al perdonar la expulsión a Ángel por reiteradas acciones claras con una amarilla en su casillero y al perdonar también una clara roja directa a Soria por una durísima entrada sobre Sergio León.