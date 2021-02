"Habría elegido el primer horario para jugar contra el Valencia"

Cómo plantea el partido contra el Atlético

Teniendo en cuenta que nos enfrentamos al mejor rival de esta liga. Tratamos de poner el foco en nosotros. Todos tienen virtudes y defectos, también el Atlético, aunque sean pequeñísimos. Con los matices de siempre trataremos de ser nosotros y explotar nuestras virtudes.

Estado físico de Roger

No hemos hecho mucho en el entrenamiento con las pocas horas de recuperación que tenemos y es duda hasta el último momento. Es un problema en la zona del pubis, depende de cómo esté de dolor.

Estado físico de la plantilla

Hemos gestionado de forma adecuada todos estos partidos sabiendo todo lo que nos venía. Hay jugadores que pueden estar algo más cansados. Puede más el entusiasmo que el posible cansancio.

Rectificación de horarios contra el Valencia

Habría elegido el primer horario por todo lo que tenemos en este mes, no sé porqué lo han cambiado. No depende de nosotros.

Cómo hacerle daño al Atlético

No hace falta que lo descubra ahora, tiene pocas fisuras, defensivamente es muy fiable y este año han dado un paso adelante con balón, son más ambiciosos, tienen a Luis Suárez en un gran estado de forma€ Trataremos de no perder nuestras señas de identidad, la valentía trataremos de tenerla, pero sabemos lo que tenemos delante.

¿Doukouré y Vukcevic están preparados para jugar?

Doukouré es prácticamente una cuestión del tiempo que lleva sin jugar, tanto tiempo lesionado. Con Nikola la buena noticia es que apenas tiene molestias y ahora con él es una cuestión de que vaya sumando ritmo y entrenamientos. Vamos a ver si lo podemos tener.

¿Le preocupa que el equipo pierda el foco de LaLiga?

Estoy tranquilísimo, no hace falta, el trabajo de mensaje y motivación es continuo. Tenemos una plantilla que en ese sentido es muy madura, sabe evidentemente que la competición liguera es vital para este club, eso no se le pasa a nadie, cada partido ya lo estamos viendo, partidos donde existe tanta igualdad que cada punto es oro, por eso estábamos fastidiados. El foco lo tenemos puesto en las dos competiciones y digo afortunadamente porque llegar a una semifinal de Copa es histórica y estamos capacitados para afrontar las dos competiciones. El entusiasmo y las emociones positivas que nos estar así como estamos tiene que superar todo el cansancio mental y físico.

Un mes muy cargado

Después del partido del sábado ya tenemos un margen de un par de días y se agradecen lógicamente porque hay más días para preparar los partidos. Estamos preparados, somos conscientes de lo que supone y todos estos partidos han sido también gracias a que el equipo ha ido dando un buen nivel en la competición copera.

Renovaciones pendientes

Por Miramón nos alegramos porque es un excelente profesional. Las situaciones contractuales es algo de la dirección deportiva, la responsabilidad es esa de parcela.

Los plazos de Melero

Estamos esperando a que se haga una segunda prueba. Su sensación es cada vez mejor, al día siguiente era muy optimista.

¿Afecta en el día que la dirección deportiva no haya renovado?

En el día a día no afecta, tenemos una relación buena, lógicamente no tener contrato para la temporada siguiente no significa que no lo tengan hasta el 30 de junio. Están haciendo su trabajo, lo están haciendo fenomenal y no puedo entrar porque es una cuestión del club, pero lógicamente siguen trabajando y yo no veo ningún cambio, la relación del día a día sigue siendo la misma y normal.