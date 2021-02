Paco López afronta el partido de este sábado en el Wanda Metropolitano con la misma mentalidad que el del Ciutat de València. Tranquilo, consciente de que el vestuario puede sacar resultados positivos sea cual sea el contexto y sin quejarse de las bajas, a pesar de que son muchas y debilitan de manera evidente al equipo. «Hemos tratado siempre de gestionar de una forma adecuada y echando la vuelta atrás viendo lo que nos ha pasado con Radoja, Melero, la anterior semana con el otro, y con el otro... cada vez estoy más de acuerdo con la gestión que se ha hecho del equipo. Y vamos a seguir insistiendo. Hemos jugado hace 48 horas y no solo eso... de lo que venimos. Insisto en que los jugadores tienen cansancio, tenemos plantilla amplia y todos trabajan para jugar y ayudar desde el rol que tiene cada uno. Siempre hemos jugado con 'todo' y hemos puesto 'todo'. Sea el partido que sea», destacó el entrenador granota.

El jefe del banquillo granota habló de nuevo sobre esa plaga de lesionados que azota a la mayoría de los equipos de LaLiga. «Es lo que hay. A todos nos gustaría que hubiera habido otro calendario. Que no hubiera habido pandemia. Y que no hubiera habido lesiones. Pero los jugadores no son máquinas y que el ritmo de los partidos es brutal y hay muchos partidos. Está siendo un año muy duro para todos. El espectáculo cuanto mejores jugadores es mejor, pero es lo que asumimos y lo que hay que hacer. Todos nos exigimos al máximo», señaló. Por su parte, uno de los que puede volver al césped curiosamente es Vukcevic, sobre quien habló el técnico. «Está ya entrenando en normalidad y a nivel de lesiones ya es cuestión de agarrar ritmo», explicó el entrenador.

Sobre el partido que espera el entrenador, Paco López fue sincero y dejó claro que el equipo tendrá tramos en los que será sometido y debe ser inteligente. Esperar al momento justo para poder hacer daño al «mejor equipo de LaLiga» y a partir de ahí crecer para poder llevarse algo positivo de la visita al cuadro rojiblanco. «No espero un partido en el que nosotros seamos tremendamente dominadores; en el día de Osasuna, me lo esperaba y lo fuimos, pero mañana tengo un guion, en cuanto a llevar la iniciativa, parecido al del otro día», señaló. «El otro día ya vimos un guion de partido en el que tuvieron más posesión, la iniciativa en el juego, y nosotros tratamos de hacer el mejor partido posible sin perder nuestro ADN, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Debemos competir de la misma forma», señaló el entrenador granota.

El rival, como así lleva asegurando Paco López desde antes del duelo del Ciutat de València, es un ejemplo a seguir por su capacidad para competir en cualquier contexto. Más allá de estilos diferentes o de filosofías de ambos entrenador, la realidad es que ganar al Atlético se ha convertido en una tarea casi imposible esta temporada. Y eso es algo que quiso señalar el jefe del banquillo granota. «Vamos a jugar contra el líder, que solamente ha perdido un partido, un equipo ante el que no importa solo lo que tú quieras hacer, sino lo que el rival te deje hacer, por el potencial que tiene», explicó.



Situación de Radoja

«La baja de las lesiones musculares no es fácil decir el tiempo de ausencia. Sabemos lo que son este tipo de lesiones. Esta semana no lo tendremos. Ya veremos de cara a otras semanas pero no es fácil una lesión de este tipo». Con esas palabras, el técnico de Silla dejaba claro cuál es el escenario al que se enfrenta ahora el equipo y cuál es el tiempo aproximado de baja que estará el serbio.



Situación de Radoja

Simeone habló en la jornada de ayer sobre el Levante de Paco López y volvió a deshacerse en elogios sobre la figura del técnico de Silla. «Vamos a volver a encontrar un equipo que juega muy bien, que ha jugado de distintas maneras, presionando alto, refugiándose para salir de contragolpe, jugando 4-4-2, 4-3-3, jugando con defensa de cinco... Muchas variantes ante un equipo que tiene soluciones», advirtió Simeone, quien no quiere oir hablar de crisis. «El hablar no influye mucho, más allá de percepciones que uno puede tener. Lo único que cuenta es la realidad. El campo demostrará en qué momento estamos», explicó el entrenador argentino ayer.