"¿Aitor o Cárdenas? El debate en la portería me hace el más feliz del mundo?"

¿Afrontas tus siete días más importantes desde que llegaste el Levante UD?

"Ahora mismo estamos muy pendientes del partido de mañana y no hay otro partido. Esperamos hacer el último entrenamiento y buscamos hacer el mejor partido posible ante el Athletic para seguir sumando"



Debate en la portería: Aitor-Cárdenas, ¿cómo lo vives?

"Lo vivo espectacular. Que los jugadores estén todos a un nivel alto me hace el más feliz del mundo. Sea donde sea y la posición que sea. No puedo avanzar nada del once, siempre lo hacemos así. Ya lo veréis antes del partido. Siempre lo decimos el mismo día de partido"



Lesiones, ¿alguno de los ausentes podrá llegar al partido de Copa?

"Ojalá pueda llegar alguno de los lesionados para la semana que viene. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos de servicios médicos para hacerlo posible"



La palabra EQUIPO, ¿qué significa en estos momentos?

"En un equipo como nosotros es fundamental. El trabajo colectivo es muy importante para nosotros. No cabe otra, sobre todo en situaciones de adversidad en los que, por ejemplo, tienes muchas lesiones. Ahora se hace todavía más imprescindible"



Descanso de siete días entre ambos partidos

"Nos da para poner el foco en lo más importante, que es el siguiente partido (liga). No hay más. Añadir que como tenemos a gente lesionada y como tenemos más días nos puede dar oportunidades para poder recuperar a alguno más para la causa. Queremos poner el foco en el partido de este viernes y no pensamos en otra cosa"



Lesiones, ¿qué ha pasado?

"Influyen muchas cosas en las lesiones. Es complicado siempre saber de dónde vienen; este año le está pasando a muchos equipos y era previsible. Todos los técnicos hablamos de lo mismo, de lo que estamos sufriendo con calendarios tan comprimidos. Y hay que pensar de dónde venimos... Es lógico que así pueda acrecentarse el riesgo de lesiones. Y si encima vienes de haber ido pasando eliminatorias de Copa y de jugar partidos tan seguidos como es nuestro caso todavía más. Es la realidad y nosotros no estamos acostumbrados a jugar con tan pocos días de diferencia, otros equipo sí pero nosotros no. No tenemos ni más ni menos lesionados que otros equipos. Hablo en general, pero hemos tenido la desgracia de que todas han sido en la posición de mediocentro. Ahora mismo si el mismo número de lesionados hubiera estado repartido en otras demarcaciones no hubiéramos tenido este debate. Han caído todos en la misma posición. Esto seguro que nos hará crecer y ser mejores. Superar todo este tipo de dificultades hace que el equipo se una más todavía"



Capacidad física Malsa-Vukcevic y Doukouré

"No hace falta de dónde viene Doukouré o el tiempo que lleva sin jugar Nikola. Trataremos de encontrar una solución. están para ayudar sea los minutos que sea. El compromiso de todos se ve en el día a día. Y con Malsa trataremos de que el chico llegue en las mejores condiciones posibles, sea el partido que sea. Vamos a poner el mejor once posible para iniciar y tendremos en cuenta que hay cambios y que los partidos duran muchísimo.



¿Hay medio de perder a algún futbolista más para el jueves?

"El foco lo tenemos en el foco de mañana y buscaremos sacar a los mejores para ganar el partido. Además, podremos contar con chavales como Blesa o Eusebio, el central, del Atlético Levante"



¿Qué te esperas del Athelic para el viernes?

"No creo que Marcelino se guarde nada. Todos sabemos el potencial que tienen, lo que está haciendo en estos últimos partidos, lo difícil que es ganarle. Espero un partido durísimo, con un equipo que le gusta ser vertical, al que le gusta llegar mucho al área con muchas dificultades. El Athletic nos pone siempre las cosas muy difíciles. Tendremos que hacer un trabajo espectacular para poder ganar el equipo"



¿Se puede abstraer el equipo de la Copa?

"Rotundamente sí. No sé lo que hay después de este partido. De ganar mañana daríamos un salto tremendo en LaLiga que es lo que nos ocupa, lo que queremos. A ver si conseguimos sumar. De eso se trata en esta liga tan igualada. Cada punto es oro puro e iremos con todas nuestras fuerzas para poder sumar".