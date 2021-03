"Que la afición se ilusione me parece cojonudo"

Europa. La rueda de prensa previa al encuentro contra el Betis tuvo una palabra que no dejó de repetirse y es la del Viejo Continente. Pensar en la sexta y séptima plaza, encuentro para recortar tres puntos al Betis, ser ambiciosos, mirar hacia arriba... Muchas de las preguntas fueron orientadas con esa ilusión que existe en el levantinismo por poder volver a viajar por Europa. Aunque Paco López pide calma para el vestuario. Eso sí, a los seguidores les permite soñar todo lo que quieran. "Vamos a partir de una base. Que el aficionado se ilusione me parece cojonudo. Sensacional. Y además se lo merecen. A partir de ahí nosotros aquí dentro tenemos la obligación de tener los pies en el suelo y decir la verdad. El primer objetivo es la salvación y no lo hemos conseguido. Ya es un hecho el hablar de partido a partido y el día a día. Eso no está reñido con la ambición, pero por favor los pies en el suelo. Es algo que me han enseñado en mi vida. Pero por favor, toca tener equilibrio. Nuestra afición merece ilusionarse, pero tenemos 35 puntos. No hemos conseguido el gran objetivo de forma matemática. Antes de subir al escalón dos hay que estar con los dos pies en el uno. Vamos a tratar de tener los dos pies en el uno. Es un rival muy importante y que tiene proyecto y plantilla para entrar en Europa. Y eso es una realidad". Con esas palabras el técnico granota explicaba cuál debe ser la filosofía. De puertas hacia fuera puede existir esa ilusión e incluso el repetir que hay que pelear por Europa. De puertas hacia dentro solo importa el partido del Betis. Y después... el del Huesca.



De nuevo... clasificación a Europa

La plantilla está preparada para luchar y competir en cada partido. Ahora mismo es hablar por hablar de Europa. Cuando fuimos a jugar los cuartos de final no pensábamos en la final, pensábamos en ganar los cuartos y llegar a la semifinal. Pues eso es lo que tenemos que hacer ahora. Hay equipos que te superan en muchas cosas y esa es una realidad. También se habla muchas veces y se habló el año pasado cuando muchas jornadas antes se consiguió el objetivo de la salvación, la plantilla no se deja ir. No creo en eso. Si eso sucede le apartaré. No jugará. Porque no creo en eso. A veces confundis no jugar bien o perder un partido con lo de 'dejarse ir'.



¿Cómo está el '24'?

Con Campaña estamos todos contentos y esperando que en poco tiempo... en poco, en un tiempo, pueda estar entrenando con el equipo.



Pensar en grande

Los retos ambiciosos hay que tenerlos. En la vida y en el fútbol. Eso lo tenemos en el día a día. Este equipo ha demostrado que quiere crecer y que quiere ser mejor. Creo que desde que estamos aquí... unas veces nos ha ido mejor y otras peor. Este equipo tiene una forma de crecer y es desde la humildad y desde saber quién eres. Pero por supuesto también sabemos en que competición estamos. Vamos a intentar ir al Villamarín a ganar el partido e imponer nuestro juego. Pero todos sabemos lo difícil que va a ser ganar. Que tratamos de aprender de las experiencias como la de San Sebastián... está claro. Solo ha habido dos partidos que hemos estado por debajo de lo que somos nosotros este año. La Real y San Mamés en la primera vuelta. Luchar nunca dejamos de hacerlo. Vamos a cumplir el objetivo. Si consiguiéramos tres puntos tendríamos 38 y claro que miraríamos para arriba. Esto es de deportista que quiere crecer y ser mejor. Pero que esto no sea una obligación, porque no lo debe ser.



¿Se debe hablar de Europa?

No considero que sea absurdo o no hablar de Europa. Ponerme en la piel del aficionado tiene todo el derecho del mundo y merece ilusionarse. Pero cuando consigamos en la jornada 32, 35 o 33 o la que sea la salvación, ahí hablaremos de lo que queráis. Seguiremos insistiendo en que hay que cerrar el primer objetivo.



Victoria en Orriols

En el partido del Ciutat fuimos muy efectivos. Los primeros disparos fueron para dentro. Pero nos costó mucho llevar la iniciativa. Con los jugadores que tiene está acostumbrado a llevar mucho el balón. Presionarte mucho en campo contrario y hacer daño tras pérdida. Muy similar a la Real Sociedad tanto en forma como en el nivel de sus jugadores. Sabemos la dificultad de los jugadores que tienen y jugaremos con nuestras armas.



Pepelu

Toca hablar de los que estamos aquí y de lo que se juega en Sevilla. Pepelu es un jugador muy querido y en su día lo que queríamos era que creciera y lo está haciendo en Portugal. Cuando llegue el verano dejame que piense en lo que pueda incidir. Que Pepelu siga con su crecimiento y ya veremos en verano. Eso es más cosa de dirección deportiva que mía.

Salidas/Entradas

Suficiente tengo con preocuparme y ocuparme de hacer las cosas salgan bien y el equipo tenga un buen rendimiento mañana como para tener que pensar en lo que va a suceder en entradas y salidas en verano.

Partidos internacionales, lesionados... y el partido ante el Huesca un Viernes

Tenemos las mismas bajas que la pasada y la anterior y todo a expensas del entrenamiento de hoy. Todo bien.

Respecto al partido del viernes contra el Huesca no me ha gustado. No lo voy a negar. No me ha gustado en absoluto. Bardhi, Nikola... que haya jugadores que tienen partidos dos días antes y que tengan que volver el día de antes a Valencia... Malsa con cuatro amarillas, no me ha hecho ninguna gracia sinceramente.



Entrenador con más partidos oficiales en la historia del club

La palabra es 'orgulloso'. Como estamos en la vorágine de no parar no da tiempo a saborearlo y pensarlo. Cuando acabe la temporada echaremos la vista atrás y le daremos a pausa y lo valoraremos en su justa medida. No es nada fácil en este mundo actual del fúbol eso.