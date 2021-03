Conversaciones con Postigo para su renovación

La renovación de Postigo está más cerca. Manolo Salvador y David Navarro avisaban en la entrevista para Super que no iban a esperar a que se cumplieran los 'cupos' con determinados futbolistas y entre ellos estaban él y Duarte. En la jornada de ayer ya se produjo la primera de las reuniones con los agentes del futbolista para acercar posturas y para demostrarles que tanto Paco López como el resto de estamentos del club están contentos con el nivel ofrecido por el futbolista y consideran que, más allá de esos objetivos marcados o no, se ha ganado a pulso la renovación. Precisamente el futbolista está ya entrenando con el grupo y durante el parón ha podido disfrutar de minutos en el encuentro amistoso contra el filial y ya mira de reojo a la vuelta a los terrenos de juego, ya que no juega desde el 19 de marzo.

En la entrevista a Manolo Salvador y David Navarro ambos reconocían que no había necesidad de llegar a esos partidos fijados. "Nosotros queremos anticiparnos a eso. Más aún por el rendimiento que nos han dado. Después de cerrar los pequeños flecos de los externos tocará ir sentándonos con la gente que tiene ese tipo de cláusulas y si después del rendimiento que han dado se les pueden tranquilizar renovando, pues mucho mejor", explicaron ambos. Y además de Postigo, el próximo en sentarse para tratar esa renovación después de un año en el que su rendimiento ha sido positivo.