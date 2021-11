El pasado domingo 21 de noviembre tuvo lugar la cuarta jornada de la liga Top 10 de División de Honor de bádminton que enfrentó los valencianos del Club Bádminton San Fernando con los sevillanos del Club Bádminton Rinconada en un emocionante y ajustado encuentro. Fueron los valencianos quienes se llevaron la victoria para así reafirmar su liderato en la ronda de ida del grupo B.

El encuentro comenzaba con los dobles mixtos, el cual cumplió con las expectativas de ser un partido muy reñido. Por parte de los visitantes saltaron a pista Alejandro Alcalá y Hristomira Popovska, mientras que Tom Wolfenden y Laura Molina representaron al equipo local. Ambas parejas nos dejaron uno de los partidos más ajustados de la tarde que acabó cayendo del lado valenciano con un marcador de 8-11, 11-6, 9-11, 11-9 y 11-8.

Tras el mixtos comenzó la ronda de los dobles por género. En el dobles femenino, el club valenciano alineó a Silvia Ferrandis y Andrea Arrones. Sus contrincantes por parte de Rinconada esta vez fueron Nerea Ivorra y Marta Molina. Desde el comienzo del partido Andrea Arrones demostraba ciertas molestias y más tarde se confirmaría que tenía una lesión en el tobillo. Con esto, la pareja local se llevaría el partido a pesar del gran esfuerzo por parte de Silvia Ferrandis por cubrir a su compañera, el resultado del encuentro terminaba con un 7-11, 7-11 y 1-11. Mientras tanto, en la pista contigua se disputaba el dobles masculino que enfrentaba a Lorenzo Adell y Fran Olivares por el San Fernando contra Tom Wolfenden y Jaume Pérez por el Rinconada. Los valencianos comenzaron con gran ritmo de juego provocando que la pareja local necesitase dar lo mejor sí mismos para poder llevarse ese partido el cual finalmente se saldó con un marcador de 8-11, 10-11 y 9-11.

Con un 1-2 en la general a favor de los locales saltaban a pista los primeros individuales. El individual femenino 2 enfrentaba a la experimentada Silvia Ferrandis por parte del San Fernando contra Nerea Díaz, que representaba al Rinconada. El partido comenzó con gran agresividad por parte de Silvia donde Nerea no lograba encontrar la fórmula para contrarrestar la presión de la valenciana. Sin embargo, en el tercer ser parecía que la jugadora local encontraba su juego, al cual Silvia le daba la vuelta nuevamente. Finalmente se llevaría el partido por 11-8, 11-8, 9-11 y 11-5.

A la vez se jugaba el individual masculino 2 en el que Alejandro Alcalá se enfrentaba contra Alejandro Ramírez donde el representante del equipo visitante logró dominar el partido en todo momento y de esta manera le entregaría el tercer punto a su equipo con un marcador de 11-1, 11-6 y 11-3.

La última ronda de individuales comenzaba con un 3-2 en la general a favor de los visitantes. En el individual 1, la internacional Hristomira Popovska se enfrentaría a una dura rival, Nerea Ivorra, la cual cabe mencionar formaba parte del equipo valenciano la temporada pasada. Después de una esperada lucha por parte de Nerea, la búlgara logró vencer a la local y de esta manera obtener el cuarto partido que le daría la victoriadel encuentro al San Fernando con un marcador de 11-8, 11-9 y 11-3. Por último, en la pista contigua el mexicano Arturo Hernández puso en aprietos al jugador del equipo local Carlos Piris en el primer set, pero no logró mantener su juego y de esta manera cedía su partido con un resultado de 10-11, 4-11 y 4-11.

Al finalizar, Silvia Ferrandis, que pudo aportar una victoria para el equipo, expresaba su alegría: "Estoy muy contenta de poder sumar un punto en un partido complicado ya que mi rival me conoce, es la sexta vez que nos enfrentamos en liga, y debía estar muy concentrada".

El entrenador de los valencianos, Arturo Hernández, compartió sus sensaciones. "No está demás decir lo contentos que estamos de terminar la ronda de ida con cuatro victorias, sin embargo, hay que tener los pies sobre la tierra porque aún no hay nada escrito y en cualquier momento todo puede cambiar. Ahora no queda más que aprovechar este tiempo de parón entrenando duro y corrigiendo detalles hasta el primer encuentro de vuelta a finales de enero".

No está demás decir lo contentos que estamos de terminar la ronda de ida con cuatro victorias, sin embargo, hay que tener los pies sobre la tierra Arturo Hernández - entrenador del Club Bádminton San Fernando

El sábado 22 de enero tendrá lugar la sexta jornada, comenzando con la ronda de vuelta, en la que el Club Bádminton San Fernando Valencia visitará al Club Bádminton Alicante una vez más en el que será el derbi valenciano.