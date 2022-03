Finalmente, tal y como ha adelantado el diario Levante, la Copa del América no regresará a Valencia y se hará en Barcelona. El Gobierno valenciano nunca llegó a oponerse de forma rotunda a acoger el evento, pero ha sido evidente que esta iniciativa no era de su agrado ya que fueron muy críticos en su momento. Además, las actuales circustancias de crisis crean un pretexto ideal para disipar de manera total una iniciativa que estaba en el aire desde que los organizadores del Team New Zealand comunicaran en febrero que dejaban de estar interesados en València.

La Generalitat posee argumentos económicos para no adentrarse en el proyecto. Según Levante, tras la reunión mantenida con el patrón de la competición, Grant Dalton, se hizo un cálculo desde la Presidencia que elevaba el coste de la organización a 200 millones de euros. Hay que añadir que a las administraciones valencianas aún les queda por pagar 60 millones de un préstamo solicitado por la edición de 2007. La conclusión fue que debido al contexto actual era difícil justificar la organización de este evento de cara a la sociedad valenciana. La resolución final de los vaivenes de la Copa del América han sido el paso final de un proceso iniciado el verano pasado y que ha estado lleno de oscuridades y alguna que otra oferta extraña.