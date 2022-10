Dar un paseo en velero, ver una bicicleta surcando el agua, visitar un patrullero de la Armada Española, participar en un encuentro sobre interiorismo náutico, aprender a remar en seco, o disfrutar de la música en directo, son solo algunas de las actividades que ofrece la 14ª edición del Valencia Boat Show.

Durante cinco días, del 28 de octubre al 1 de noviembre, y coincidiendo con el Puente de Todos los Santos, el salón náutico valenciano acercará el mar y sus deportes a la ciudadanía, y será de nuevo el epicentro del sector náutico y un potente generador de negocio.

La exposición y venta de embarcaciones nuevas, motores, accesorios, servicios y actividades náuticas, que es la razón de ser de este certamen, se combina un año más con una atractiva programación relacionada con el mar, en la que este año convivirán la innovación, la sostenibilidad, el diseño y la música, entre otros.

Quienes quieran disfrutar de la experiencia de la navegación podrán realizar de una salida en velero de la mano de QuickSail; dar un paseo gratuito de 20 minutos a bordo de uno de los barco de vela de la escuela del Real Club Náutico de València; visitar el salón desde una embarcación de motor con Freedom Boat Club o alquilar una moto de agua a precio reducido con Fun&Quads. Todo ello en la Zona de chárter y deporte náutico, la lámina de agua situada junto al Tinglado 2.

Uno de los productos más sorprendentes del Valencia Boat Show será sin duda la neozelandesa Manta 5, una bicicleta con hidrofoils capaz de circular sobre el agua, que ofrecerá exhibiciones todos los días, por la mañana y por la tarde, de la mano de su distribuidor, Salty Cycling.

Como cada año, la Armada Española contará con una participación destacada en el evento, con la presencia de dos de sus embarcaciones, el patrullero Formentor y el cazaminas Segura, que se podrán visitar de forma gratuita de viernes a lunes. Las embarcaciones de la Armada estarán amarradas en la zona de Marina Sur.

Además, los días 28, 29 y 30 de octubre, la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana (FVCV), que un año más colabora con el certamen, trasladará allí parte de su actividad náutica para crear ambiente deportivo y acercar la vela a todos los visitantes.

Evento de lanzamiento de los nuevos Beneteau

Los que deseen conocer de primera mano las últimas novedades del sector, no podrán perderse el lanzamiento de dos nuevas unidades del astillero Beneteau, el First 44 y el Excess 14, en un evento que se celebrará el sábado 29 de octubre por la tarde.

Diseño, música, y sostenibilidad en Espai La Marina de València

El escenario principal del Valencia Boat Show, ubicado en el Espai La Marina de València, zona de exposición de la dársena valenciana, que organiza el certamen junto a Feria Valencia y con el impulso de la Unión de Empresas Náuticas, ofrecerá una programación continua y totalmente gratuita junto a World Design Capital València 2022, que combinará encuentros, conciertos y talleres.

El viernes 28 de octubre, el programa estará centrado en el diseño, y contará con encuentros sobre interiorismo náutico con la participación de destacados profesionales como Alejandra Gandía-Blasco, directora de marketing y diseño de Gandía Blasco, Pepe Cosín, interiorista y decano del Colegio de Interioristas de la Comunidad, o Arturo Català, especialista en diseño e interiorismo náutico y ex director de la EASD Valencia.

El sábado 29 el tema central será la sostenibilidad y el reciclaje, y contará con un encuentro con los artistas Carmen Baselga y Hector Serrano sobre la exposición 'Beyond the plastic Wave', que puede visitarse en Las Naves, y un taller de reciclaje de residuos marinos.

El domingo 30, Espai La Marina de València vivirá un nuevo encuentro de World Design Generation, una iniciativa impulsada por València Capital Mundial del Diseño 2022 y La Marina de València con la finalidad de dar voz y visibilidad a jóvenes talentos en todos los campos del arte y el diseño. En esta ocasión el encuentro tratará sobre innovación, diseño y náutica, y contará con la participación de Santi Corell, CEO de SEArch, y Miguel Ángel Sánchez Díaz, CEO de Proteus, dos empresas que han desarrollado soluciones náuticas innovadoras.

El lunes 31 por la tarde, la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, celebrará una mesa redonda sobre Alicante, puerto de salida de The Ocean Race, con la participación de Rufino Selva, director adjunto de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) y el periodista náutico Sergio Smith. Posteriormente, tendrá lugar la entrega del Gallardete Azul a todas las Escuelas de Vela Homologadas que, durante esta temporada, han cumplido con la metodología del Proyecto Escuela Azul apostando e impulsando el cuidado del medio ambiente, así como la presentación de la Lliga de Creuers. Trofeo Generalitat Valenciana, que incluye la Regata Costa Azahar, Trofeo SM La Reina, y Trofeo Tabarca Vela.

El viernes, sábado y domingo, la música en directo llenará el escenario de Espai La Marina de València a partir de las 18 horas, con las actuaciones de The New Classics (viernes), Lulú y los Tigretones (sábado) y The Cod Routers (domingo). Además, todos los días de 14:00 a 16:00 horas se proyectarán vídeos de conciertos de La Pèrgola de Cervezas Alhambra.

Otra de las propuestas musicales vendrá de la mano de Saudade Sailing Club, que el sábado 29 de octubre celebrará un recital de música clásica desde su nueva embarcación Pepolo, situada en la Zona de chárter y deporte náutico.

De nuevo en Espai La Marina de València, el Club de Remo Ciudad de València y SUP Skull ofrecerán talleres de remo y de windsurf en seco, que permitirán conocer un poco más estos deportes antes de lanzarse a probarlos en el agua. La programación se completa con las proyecciones de cortometrajes con posterior coloquio con los directores el sábado, lunes y martes por la mañana.

Horario

El Valencia Boat Show está abierto al público desde el 28 de octubre al 1 de noviembre, en horario de 10:00 a 19:00 horas.

El salón náutico, creado e impulsado por la Unión de Empresas Náuticas (UEN), está organizado por Feria Valencia, y La Marina de València y cuenta con MAPFRE como aseguradora oficial, Renfe como transporte oficial, y el patrocinio de Valencia Mar, Helly Hansen y Nautical Channel. También agradece el apoyo institucional de Turisme Comunitat Valenciana, València Turisme (Diputació de València), y Ajuntament de València mediante la Concejalía de Turismo y Visit Valencia.