Como si estuvieran corriendo en casa, los equipos asturianos han eclipsado este fin de semana al resto de participantes, ganando la prueba absoluta de la 47ª Subida al Garbí y la categoría de Monoplazas el piloto Gonzalo Díaz, de Langreo Motor Club, a bordo de un Bango BRC53; así como la categoría de Turismos y siendo tercero absoluto, el gijonés y ocho veces Campeón de España de Montaña José Antonio López-Fombona a bordo de su habitual Lamborghini Huracán SuperTrofeo.

Los 59 equipos verificaban el sábado por la tarde en el municipio de Serra, y a las 6 de la mañana, se cerraba la carretera al tráfico para comenzar a colocar las asistencias de los equipos, y a montar la seguridad del tramo cronometrado. El público, que respondió con una importante afluencia, pero con un comportamiento ejemplar, hizo caso en todo momento las indicaciones de la organización y la prueba se pudo disputar sin ninguna incidencia salvo las típicas de una carrera de automovilismo. Hay que recordar que el público regresaba a la prueba ocho años después. La carrera, que se celebró el pasado año tras seis años sin disputarse, no pudo contar con público debido a la pandemia.

En la primera manga de Entrenamientos Oficiales ya se vislumbraba lo que podría ocurrir en la prueba si no cambiaba nada, ya que el mejor tiempo lo conseguía el equipo asturiano de Gonzalo Díaz, con un estratosférico crono de 3’52”306 a una media de 102 Km/h, seguido por el otro piloto asturiano José Antonio López-Fombona con un crono de 4’06”357, a una media de 96 Km/h. La tercera plaza era para el valenciano Augusto Lezcano a bordo del Norma M20F, con un tiempo de 4’08”271, a una media de 95 Km/h. El también valenciano Toni Ariete, recién proclamado Campeón de Rallyes de la Comunidad Valenciana 2021, a bordo de su habitual Ford Fiesta R5 MkII un poco más cafeinado de lo habitual, los seguía en cuarta posición con un crono de 4’11”701, a menos de 3 segundos del Norma de Lezcano.

En la Primera Manga Oficial de Carrera, la primera posición era de nuevo para el asturiano Gonzalo Díaz, quien volvía a ganar la manga con otro excelente crono de 3’40”820, mejorando el tiempo realizado en la manga anterior, y a una media de 107 Km/h. Realmente rapidísimo. Segundo en esta ocasión era el valenciano Augusto Lezcano, quien en esta ocasión llevaba su monoplaza Norma a la meta en un tiempo de 3’51”356, a una media de 102 Km/h y diciendo claramente que quería luchar por el pódium, aunque muy lejos del tiempo del asturiano, que se encontraba a casi 10 segundos más rápido con el Bango. Tercero en esta manga era el otro asturiano con el Lamborghini haciendo un tiempo de 3’58”933 a una media de 99 Km/h. Toni Ariete se quedaba a tan solo 2 segundos del Campeón de España.

El campeón, a una media de 110 km/h

La Segunda y definitiva Manga Oficial de Carrera despejaba la duda de quién se llevaría el trofeo ganador al ser el más rápido de la mañana, y el resto del podio de vencedores. Así, de nuevo el más rápido fue el asturiano Gonzalo Díaz, quien volvía a ganar la manga con otro excelente crono de 3’34”224, volviendo a mejorar el tiempo realizado en la manga anterior, y a una media de 110 Km/h. Escalofriante registro para un equipo que nunca había corrido la prueba. Segundo de nuevo en esta ocasión era el valenciano Augusto Lezcano, quien también bajaba el registro de la manga anterior y en esta ocasión llevaba su monoplaza Norma a la meta en un tiempo de 3’47”499, a una media de 104 Km/, aunque de nuevo muy lejos del tiempo del asturiano, que se encontraba a más de 13 segundos más rápido con el BRC-53. Tercero en esta manga sería de nuevo el otro asturiano con el Lamborghini rebajando también el tiempo de la manga anterior, y haciendo un tiempo de 3’53”564 a una media de 101 Km/h.

Cuarto en esta ocasión era Alex Monfort con el monoplaza DemonCar R2 a un segundo de López-Fombona, mientras que Toni Ariete se quedaba a más de 2 segundos del Cuarto clasificado con un tiempo de 3’57”337.

Así el Podio Final de la categoría de Monoplazas de la Comunidad Valenciana, quedaba de la siguiente manera:

1º Gonzalo Díaz a bordo de un BRC CR-53, y ganador absoluto de la prueba con un tiempo de 3’34”224

2º Augusto Lezcano, con un Norma MF10, y segundo clasificado absoluto con un tiempo de 3’47”499

3º Alex Monfort con un DemonCar R2, con un tiempo de 3’54”877

En cuanto al Pódium Final de la categoría de Turismos de la Comunidad Valenciana, quedaba de esta forma:

1º José Antonio López-Fombona a bordo del Lamborghini Huracán, con un tiempo de 03’53”564 quedando tercero absoluto de la prueba.

2º Toni Ariete con el Ford Fiesta R5 MK2, con un tiempo de 03’57”337

3º Luis Flores con el Peugeot 206 WRC con un tiempo de 04’07”788.

En 7ª posición de Turismos y 17º de la general se clasificaba el nuevo Campeón de Montaña de la Comunidad Valenciana Ferran Cabrera con el Renault Clío Cup IV, quien ganaba además el Podio de Turismos del Campeonato Castellano Manchego de Montaña.