La Fórmula de Campeones, la escuela de automovilismo del Circuit Ricardo Tormo, despide este año 2021 en el que ha consolidado su proyecto en diferentes categorías y en el que ha confirmado su crecimiento. Las victorias en el Campeonato de España de Fórmula 4, los podios en la W Series o la pelea por el Campeonato del Mundo de Karting son solo los titulares de una temporada para el recuerdo.

De hecho, la campaña del equipo Fórmula de Campeones en el Campeonato de España de Fórmula 4 ha sido la mejor. Así lo destaca Marco Rodríguez, director del proyecto del Circuit Ricardo Tormo: "Ha sido un año muy completo. Contábamos con un debutante como Dani Maciá y con un piloto que repetía como Quique Bordas. Y creo que ha sido la mejor temporada en Fórmula 4 no sólo por los resultados, que han sido muy buenos, sino por el extraordinario nivel que se ha visto en el campeonato".

Esos resultados han dejado a Bordas y a Maciá entre los cinco mejores pilotos de la competición y al equipo, tercero. Así, Rodríguez ensalza el trabajo de todos los integrantes de Fórmula de Campeones: "Bordás ha hecho un año increíble ganando dos carreras y ha crecido muchísimo, mientras que Maciá ha alternado su gran talento y velocidad con pequeños errores que se cometen al debutar. Pero, en general, el funcionamiento del equipo y el buen ambiente con los pilotos han hecho de este un año completísimo".

Nerea Martí y Marta García, protagonistas en las W Series

Fórmula de Campeones también ha dejado su impronta en las W Series con Nerea Martí y Marta García. Ambas han vivido un año de constante evolución en el que han podido pisar el podio y demostrar todo su talento.

Especialmente intensa ha sido la temporada para Martí. La piloto de Fórmula de Campeones, dentro del programa del Centro de Tecnificación del Circuit (CETDM), no ha notado su vitola de debutante y ha conseguido despedir el año en cuarta posición de la clasificación general con 61 puntos. Además, subió al tercer escalón del podio en la carrera celebrada en el trazado húngaro de Hungaroring.

Por eso, Martí ha compartido la ilusión de los buenos resultados y su ambición de cara a los próximos retos: "Estoy contenta por la evolución que he tenido desde el principio y por todo lo que he aprendido. También he tenido la oportunidad de hacer un test con un F3 y de empezar mi aventura en los turismos con el BMW España Motorsport".

Más complicado ha sido para Marta García. La suerte le ha sido esquiva en muchas de las carreras, pero eso no frenó a una piloto de su talento. Sin ir más lejos, pudo saborear el podio gracias a su tercer puesto en la carrera de Spa dejando atrás un mal fin de semana en Silverstone que a la postre fue clave.

La propia piloto señala ese momento: "Ahí fue cuando noté mayor presencia de Fórmula de Campeones. En Silverstone las cosas no salieron bien y enseguida me dieron su apoyo y me ayudaron. Pude entrenar con ellos para las siguientes carreras y ahí se vio una gran mejoría en cuanto a resultados con el tercer puesto de Spa".

La lucha por el Campeonato del Mundo de Karting

También ha sido un año intenso en lo que al karting se refiere. Sin ir más lejos, los pilotos Dani Briz y Rubén Moya pelearon hasta el final por el Campeonato del Mundo de Karting en el circuito de Campillos, en Málaga.

En una prueba marcada por la dificultad y con casi 200 participantes, Briz consiguió superar las tandas clasificatorias para terminar entre los 20 mejores pilotos del mundo y Moya se hizo cargo de una remontada desde la 30ª posición a la 10ª. Por eso, Marco Rodríguez valora positivamente la temporada: "Nosotros damos un apoyo externo y la verdad que ha sido un buen año para el proyecto de karting. Hemos obtenido grandes resultados".