El castellonense Joan Barreda (Honda) tuvo una complicada octava etapa del Dakar, si bien logró pasar de la octava a la quinta posición en la clasificación general tras una jornada en la que se impuso el británico Sam Sunderland (Gas Gas), que recuperó el liderato en la categoría de motos un día después de perderlo.

Los 395 kilómetros de tramo cronometrado (especial) entre Al Dawadimi y Wadi Ad Dawasair se les hicieron largos tanto a Barreda como al chileno Nacho Cornejo (Honda), ganador de la séptima etapa, ya que ambos se perdieron antes de llegar al penúltimo punto de control y cedieron unos ocho minutos respecto a sus rivales.

El castellonense, que compite con mucho dolor por una fractura de clavícula, sube de la octava a la quinta plaza de la general, a 14'38" de Sunderland, a pesar de que en la etapa sufrió una nueva caída que le afectó de nuevo al hombro y que le hizo perder 11 minutos y 43 segundos respecto al ganador de la octava etapa, Sunderland, que dominó en cada punto de control. "Nos ha faltado rematarlo en los últimos 40 kilómetros, pero las carreras son así. Lo importante es que estamos bien, quedan cuatro días por delante y puede pasar de todo", aseguró Barreda, que el jueves de la pasada semana sufrió una fisura en la clavícula como consecuencia de otra caída.

"Tuve una caída en una duna; noté que se me volvía a salir la clavícula"

"Aguanta…, en la caída he notado que se volvía a salir y durante unos minutos ha dolido muchísimo. Tenía que conducir con una mano, pero con el paso de los kilómetros ha mejorado", dijo sobre su lesión el piloto valenciano de Honda al llegar al campamento.

El de Torreblanca explicó su caída: "Una etapa difícil, con mucha arena al principio. Tuve una caída en un salto en una duna, que se me clavó, salí por delante y se me cayó la moto encima. Pero he intentado manejar para seguir e intentar seguir a Nacho (Cornejo), que llevaba un ritmo altísimo, pero hicimos un error en una nota y nos ha condicionado bastante porque hemos perdido entre 10 y 15 minutos. Una lástima porque hubiese sido una etapa muy buena para nosotros", comentó.

"Hay que luchar y cada día dar el máximo. Hoy al ir en una posición un poco más adelantada y una suspensión más blanda sufría bastante en las dunas. Pero es así. El ritmo de delante es altísimo y hay que apretar los dientes", añadió.

Pablo Quintanilla se sitúa cuarto en la general

Quien se metió más de lleno en la pelea fue el chileno Pablo Quintanilla. Acabó segundo a 2'53" de Sunderland y se sitúa a tan solo cinco minutos y 30 segundos en la general. El de Honda persigue su primera victoria en el Dakar.

Tercero de etapa acabó el austríaco Matthias Walkner (KTM), lo que le permite mantener su segunda posición en la general y el francés Adrien Van Beveren (Yamaha), cayó del liderato a la tercera posición.

Además, el actual campeón, el argentino Kevin Benavides, vuelve a verse atrás en su pelea por revalidar la corona. Desde el primer punto de control, el de KTM estuvo lejos de los líderes y acabó dejándose 15 minutos y dos segundos en la jornada de este lunes.

Primeros cinco clasificados de la octava etapa:

1 – Sam Sunderland (GBR-Gas Gas): 3h48'2"

2 – Pablo Quintanilla (CHI-Honda): a 2'53"

3 – Matthias Walkner (AUT-KTM): a 4'11"

4 - Ricky Brabec (USA-Honda): a 6'44"

5 – Mason Klein (USA-KTM): a 8'8"